В Северной Македонии проходят учения с привлечением авиации НАТО

На армейском полигоне "Криволак" в Северной Македонии проходят мероприятия с участием авиации НАТО в рамках учений стран - членов военного блока Neptune Strike 26-03. Об этом информировало агентство MIA , ссылаясь на заявление Генерального штаба вооруженных сил страны.

На армейском полигоне "Криволак" в Северной Македонии проходят мероприятия с участием авиации НАТО в рамках учений стран - членов военного блока Neptune Strike 26-03. Об этом информировало агентство MIA, ссылаясь на заявление Генерального штаба вооруженных сил страны.

Согласно данным военных, две группы авианаводчиков, в состав которых входят военнослужащие Великобритании и Северной Македонии, будут осуществлять наведение авиации на цель. Целью учений заявлено "укрепление возможностей НАТО по интеграции и командованию многонациональными силами в ходе ведения операций в различных сферах в соответствии с единой оперативной концепцией Альянса".

В отличие от традиционных ежегодных маневров НАТО, Neptune Strike проводится в несколько этапов, каждый из них имеет свою оперативную направленность.

В проходящих с 17 по 23 июля учениях Neptune Strike 26-03 авианосная ударная группа Великобритании во главе с кораблем HMS Prince of Wales действует совместно с испанской экспедиционной ударной группой, возглавляемой кораблем Castilla. Поддержку им обеспечивают корабли, подлодки и авиация еще 12 стран альянса - Греции, Дании, Исландии, Италии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Северной Македонии, США, Франции и Хорватии, а также подразделение НАТО по разведке, наблюдению и рекогносцировке.