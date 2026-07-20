Балицкий назвал ситуацию в Энергодаре сложной, но контролируемой

Ситуация в Энергодаре Запорожской области в условиях атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложная, но контролируемая. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

Ситуация в Энергодаре Запорожской области в условиях атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложная, но контролируемая. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

"Важнейший вопрос - это город атомщиков Энергодар. Сложилась сложная ситуация, но абсолютно контролируемая", - отметил он.

Балицкий подчеркнул, что из-за отсутствия успехов на фронте ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре. Российские ВС принимают все меры для защиты города, добавил он.

"Разумеется, сегодня нет универсальных средств против беспилотных атак, их в мире нет. Но и Росгвардия, и вооруженные силы, и администрация, весь силовой блок - все понимают задачи, которые стоят перед Энергодаром", - указал глава региона.

В Энергодаре находится Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами атак со стороны Киева. 15 июля украинский дрон ударил по служебному автомобилю станции в результате чего погиб главный инженер Александр Яковлев и его водитель.