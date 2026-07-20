Глава МИД КНДР отметила наращивание контактов с Россией в ряде областей

Постоянное взаимодействие между дипведомствами КНДР и РФ способствует укреплению политического доверия, стимулированию всестороннего делового сотрудничества между странами. На это обратила внимание глава МИД республики Цой Сон Хи.

Постоянное взаимодействие между дипведомствами КНДР и РФ способствует укреплению политического доверия, стимулированию всестороннего делового сотрудничества между странами. На это обратила внимание глава МИД республики Цой Сон Хи.

"Регулярное проведение стратегического диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран активно способствует укреплению политического доверия, стимулированию всестороннего делового сотрудничества между странами, а также урегулированию единой дипломатической позиции по важным международным вопросам согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - указала она на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Цой Сон Хи отметила, что "по мере укрепления союзнических отношений двух стран активизируется обмен делегациями и контактами в разных областях, включая экономику, науку, образование, здравоохранение, спорт и так далее". Углубляется взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран на международных площадках, подчеркнула она.