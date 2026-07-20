Трамп не хотел уходить с подиума после вручения кубка на ЧМ по футболу

Президент США Дональд Трамп не хотел покидать подиум после вручения сборной Испании трофея за победу на чемпионате мира по футболу 2026 года и остался рядом с игроками, когда они делали совместное фото. На это обращает внимание британская газета Independent.

Президент США Дональд Трамп не хотел покидать подиум после вручения сборной Испании трофея за победу на чемпионате мира по футболу 2026 года и остался рядом с игроками, когда они делали совместное фото. На это обращает внимание британская газета Independent.

В финале испанцы со счетом 1:0 в дополнительное время одержали победу у команды Аргентины. Американский дилер вместе с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино проводили церемонию награждения.

После вручения трофея глава ФИФА попытался увести Трампа от команды, однако тот подошел к подиуму с другой стороны и встал рядом с испанскими футболистами. Пресс-служба сборной Испании в своем официальном аккаунте в Х разместила совместную фотографию игроков без президента США.