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РБК-Украина: Федоров готов вернуться на пост главы МО
РБК-Украина: Федоров готов вернуться на пост главы МО РБК-Украина: Федоров готов вернуться на пост главы МО

Михаил Федоров, ранее занимавший должность министра обороны Украины, готов вернуться в правительство только на эту же позицию и отклоняет другие предложения. Об этом со ссылкой на источники передает издание РБК-Украина.

Михаил Федоров, ранее занимавший должность министра обороны Украины, готов вернуться в правительство только на эту же позицию и отклоняет другие предложения. Об этом со ссылкой на источники передает издание РБК-Украина.

Некоторое время назад украинские и западные СМИ сообщали, что Владимир Зеленский предлагал Федорову ряд постов - от координатора развития военных технологий до премьер-министра, однако тот на них не согласился. Подтверждений этой информации не было, однако с 17 июля Зеленский провел ряд встреч с военными, на которых обсуждал состояние ВСУ и положение дел в зоне боевых действий.

Федоров был отстранен от должности 14 июля вместе с остальным составом кабмина. 16 июля он провел пресс-конференцию, на которой обвинил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в помехах реформированию вооруженных сил и системы мобилизации. Вместе с тем по всей Украине прошли протестные акции в поддержку Федорова и против Сырского. 

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Теги:
#федоров
#оборона
#министр
#должность
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