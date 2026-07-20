РБК-Украина: Федоров готов вернуться на пост главы МО

Михаил Федоров, ранее занимавший должность министра обороны Украины, готов вернуться в правительство только на эту же позицию и отклоняет другие предложения. Об этом со ссылкой на источники передает издание РБК-Украина.

Михаил Федоров, ранее занимавший должность министра обороны Украины, готов вернуться в правительство только на эту же позицию и отклоняет другие предложения. Об этом со ссылкой на источники передает издание РБК-Украина.

Некоторое время назад украинские и западные СМИ сообщали, что Владимир Зеленский предлагал Федорову ряд постов - от координатора развития военных технологий до премьер-министра, однако тот на них не согласился. Подтверждений этой информации не было, однако с 17 июля Зеленский провел ряд встреч с военными, на которых обсуждал состояние ВСУ и положение дел в зоне боевых действий.

Федоров был отстранен от должности 14 июля вместе с остальным составом кабмина. 16 июля он провел пресс-конференцию, на которой обвинил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в помехах реформированию вооруженных сил и системы мобилизации. Вместе с тем по всей Украине прошли протестные акции в поддержку Федорова и против Сырского.