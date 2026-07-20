Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил право безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Песков: РФ приветствует контакты с США на уровне министров иностранных дел
20 июля 2026 / 14:12
Какие проблемы стоят перед новым премьер-министром Великобритании? Мнение
20 июля 2026 / 14:04
Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР
20 июля 2026 / 13:34
Политика
Президент РФ продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
20 июля 2026 / 19:58
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил право безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
В мае руководство Китая приняло решение о продлении безвизового режима с Россией до конца 2027 года.
Путин подписал 1 декабря 2025 года указ, в соответствии с которым граждане КНР на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года смогут приезжать в Россию сроком до 30 дней без виз. Китай применил в отношении российских граждан аналогичный безвизовый режим с 15 сентября прошлого года.
Также по теме:
20.07.2026 18:58Балицкий назвал ситуацию в Энергодаре сложной, но контролируемой
20.07.2026 16:13Лавров провел встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи
20.07.2026 14:59The Times: в Германии наблюдается "смена настроения" в сторону переговоров с Россией
20.07.2026 12:45Жителей России в августе ждут 21 рабочий день и 10 выходных
20.07.2026 11:21Главой Якутска избрали Дмитрия Садовникова
17.07.2026 21:58ФАС России разработала новые правила возврата ж/д билетов
17.07.2026 20:46ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет 71%
17.07.2026 15:58Азербайджан заявил о планах по возобновлению прямых рейсов с Россией
Актуально