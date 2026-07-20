Президент РФ продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года

Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил право безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил право безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В мае руководство Китая приняло решение о продлении безвизового режима с Россией до конца 2027 года.

Путин подписал 1 декабря 2025 года указ, в соответствии с которым граждане КНР на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года смогут приезжать в Россию сроком до 30 дней без виз. Китай применил в отношении российских граждан аналогичный безвизовый режим с 15 сентября прошлого года.