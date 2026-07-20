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Политика
Президент РФ продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
Президент РФ продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года Президент РФ продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года

Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил право безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил право безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В мае руководство Китая приняло решение о продлении безвизового режима с Россией до конца 2027 года.

Путин подписал 1 декабря 2025 года указ, в соответствии с которым граждане КНР на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года смогут приезжать в Россию сроком до 30 дней без виз. Китай применил в отношении российских граждан аналогичный безвизовый режим с 15 сентября прошлого года.

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Теги:
#продление
#китай
#путин
#безвизовый въезд
#граждане
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