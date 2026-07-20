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Sky: Бернэм провел первый международный разговор в должности премьера с Трампом
Sky: Бернэм провел первый международный разговор в должности премьера с Трампом Sky: Бернэм провел первый международный разговор в должности премьера с Трампом

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм провел свой первый международный телефонный разговор на этой должности с президентом США Дональдом Трампом, передает телеканал Sky News.

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм провел свой первый международный телефонный разговор на этой должности с президентом США Дональдом Трампом, передает телеканал Sky News.

Канцелярия главы правительства к настоящему моменту не распространяла информацию о содержании беседы лидеров.

Бернэм занял пост премьера в понедельник днем, сменив Кира Стармера, который был вынужден подать в отставку под давлением депутатов правящей Лейбористской партии на фоне ее поражения на выборах местного уровня в мае.

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Теги:
#трамп.
#бернэм
#международный разговор
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