Sky: Бернэм провел первый международный разговор в должности премьера с Трампом

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм провел свой первый международный телефонный разговор на этой должности с президентом США Дональдом Трампом, передает телеканал Sky News .

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм провел свой первый международный телефонный разговор на этой должности с президентом США Дональдом Трампом, передает телеканал Sky News.

Канцелярия главы правительства к настоящему моменту не распространяла информацию о содержании беседы лидеров.

Бернэм занял пост премьера в понедельник днем, сменив Кира Стармера, который был вынужден подать в отставку под давлением депутатов правящей Лейбористской партии на фоне ее поражения на выборах местного уровня в мае.