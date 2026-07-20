Российские ВС в течение дня продолжили наносить удары по украинским портам и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС продолжили наносить удары по портам Украины
20 июля 2026 / 20:29
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские ВС в течение дня продолжили наносить удары по украинским портам и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В течение дня Вооруженными силами РФ продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ", - указали в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, ВС РФ поразили в порту Одесса два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения и резервуары с ГСМ для ВСУ.
"Ударными беспилотниками поражены: в порту Одесса два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - указали в МО РФ.
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