Российские ВС продолжили наносить удары по портам Украины

Российские ВС в течение дня продолжили наносить удары по украинским портам и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские ВС в течение дня продолжили наносить удары по украинским портам и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В течение дня Вооруженными силами РФ продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ", - указали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, ВС РФ поразили в порту Одесса два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения и резервуары с ГСМ для ВСУ.

"Ударными беспилотниками поражены: в порту Одесса два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - указали в МО РФ.