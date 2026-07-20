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Российские ВС продолжили наносить удары по портам Украины
Российские ВС продолжили наносить удары по портам Украины Российские ВС продолжили наносить удары по портам Украины

Российские ВС в течение дня продолжили наносить удары по украинским портам и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские ВС в течение дня продолжили наносить удары по украинским портам и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В течение дня Вооруженными силами РФ продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ", - указали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, ВС РФ поразили в порту Одесса два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения и резервуары с ГСМ для ВСУ.

"Ударными беспилотниками поражены: в порту Одесса два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - указали в МО РФ.

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Теги:
#порты
#удары
#украина
#вс рф
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