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Лидер ХАМАС в секторе Газа аль-Хейя избран главой политбюро движения
Лидер ХАМАС в секторе Газа аль-Хейя избран главой политбюро движения Лидер ХАМАС в секторе Газа аль-Хейя избран главой политбюро движения

Лидер палестинского радикального движения ХАМАС Халиль аль-Хейя избран новым главой политбюро движения. Соответствующее заявлении размещено в официальном Telegram-канале ХАМАС.

Лидер палестинского радикального движения ХАМАС Халиль аль-Хейя избран новым главой политбюро движения. Соответствующее заявлении размещено в официальном Telegram-канале ХАМАС.

"ХАМАС объявляет об избрании Халиля аль-Хейи главой политического бюро движения", - сказано в сообщении. 18 июля телеканал Al Hadath со ссылкой на источники информировал о том, что в ХАМАС провели голосование по избранию нового главы политбюро.

Руководящая должность в ХАМАС оставалась свободной после убийства Яхьи Синвара в октябре 2024 года в результате израильского удара по жилому дому в городе Рафах на юге палестинского анклава. Синвар сменил на посту Исмаила Ханию, погибшего во время израильской атаки на его резиденцию в Тегеране в июле 2024 года. С тех пор функции главы политбюро фактически выполняет руководящий совет.

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Теги:
#сектор газа
#глава
#хамас
#политбюро
#лидер
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