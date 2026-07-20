Путин своим указом сделал 22 декабря Денем хоккея

Президент России Владимир Путин своим указом установил в стране День хоккея, который будет отмечаться 22 декабря.

Президент России Владимир Путин своим указом установил в стране День хоккея, который будет отмечаться 22 декабря.

Такое решение принято с целью "популяризации и развития хоккея" в России.

Дату назначило Минспорта. Первые матчи чемпионата СССР по хоккею состоялись 22 декабря 1946 года. А чемпионом страны впервые стало московское "Динамо". Серебро взял ЦДКА, бронзу - "Спартак".

Ранее День хоккея на уровне профессионального сообщества праздновался 1 декабря. В этот день была учреждена Федерация хоккея СССР.

Как заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, установление в России Дня хоккея является признанием заслуг всех, кто развивает и искренне любит этот вид спорта. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минспорта РФ сообщает ТАСС.

"День хоккея станет признанием заслуг всех, кто развивает отечественный хоккей и искренне любит эту игру. Хоккей - один из самых любимых видов спорта в нашей стране, а победы сборной России неизменно вызывают гордость у миллионов граждан. Символично, что праздник появился в год 80-летия первого чемпионата СССР по хоккею", - указал он.