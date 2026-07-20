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Путин своим указом сделал 22 декабря Денем хоккея
Путин своим указом сделал 22 декабря Денем хоккея Путин своим указом сделал 22 декабря Денем хоккея

Президент России Владимир Путин своим указом установил в стране День хоккея, который будет отмечаться 22 декабря.

Президент России Владимир Путин своим указом установил в стране День хоккея, который будет отмечаться 22 декабря.

Такое решение принято с целью "популяризации и развития хоккея" в России.

Дату назначило Минспорта. Первые матчи чемпионата СССР по хоккею состоялись 22 декабря 1946 года. А чемпионом страны впервые стало московское "Динамо". Серебро взял ЦДКА, бронзу - "Спартак".

Ранее День хоккея на уровне профессионального сообщества праздновался 1 декабря. В этот день была учреждена Федерация хоккея СССР.

Как заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, установление в России Дня хоккея является признанием заслуг всех, кто развивает и искренне любит этот вид спорта. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минспорта РФ сообщает ТАСС.

"День хоккея станет признанием заслуг всех, кто развивает отечественный хоккей и искренне любит эту игру. Хоккей - один из самых любимых видов спорта в нашей стране, а победы сборной России неизменно вызывают гордость у миллионов граждан. Символично, что праздник появился в год 80-летия первого чемпионата СССР по хоккею", - указал он.

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#день хоккея
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