Захарова подтвердила решение о высылке итальянского военного атташе и его помощника

Россия в качестве ответа на действия итальянских властей высылает военного атташе этой страны и его помощника. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия в качестве ответа на действия итальянских властей высылает военного атташе этой страны и его помощника. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да. Это ответная мера", - сказала дипломат в беседе с ТАСС.

9 июля глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Рим принял решение о высылке двух военных атташе посольства РФ. В российском дипведомстве тогда анонсировали ответные меры на это решение Рима.