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Захарова подтвердила решение о высылке итальянского военного атташе и его помощника
Захарова подтвердила решение о высылке итальянского военного атташе и его помощника Захарова подтвердила решение о высылке итальянского военного атташе и его помощника

Россия в качестве ответа на действия итальянских властей высылает военного атташе этой страны и его помощника. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия в качестве ответа на действия итальянских властей высылает военного атташе этой страны и его помощника. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да. Это ответная мера", - сказала дипломат в беседе с ТАСС.

9 июля глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Рим принял решение о высылке двух военных атташе посольства РФ. В российском дипведомстве тогда анонсировали ответные меры на это решение Рима.

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#военный атташе
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