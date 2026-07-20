Россия в качестве ответа на действия итальянских властей высылает военного атташе этой страны и его помощника. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Политика
Захарова подтвердила решение о высылке итальянского военного атташе и его помощника
20 июля 2026 / 21:14
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Россия в качестве ответа на действия итальянских властей высылает военного атташе этой страны и его помощника. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Да. Это ответная мера", - сказала дипломат в беседе с ТАСС.
9 июля глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Рим принял решение о высылке двух военных атташе посольства РФ. В российском дипведомстве тогда анонсировали ответные меры на это решение Рима.
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