Минфин Великобритании возглавил бывший министр обороны страны Джон Хили. Соответствующее сообщение распространила канцелярия нового премьер-министра Энди Бернэма.
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Политика
Пост министра финансов Британии получил экс-глава МО Хили
20 июля 2026 / 21:31
© Carl Court/ Getty Images/ТАСС
Минфин Великобритании возглавил бывший министр обороны страны Джон Хили. Соответствующее сообщение распространила канцелярия нового премьер-министра Энди Бернэма.
"Джон Хили был назначен канцлером казначейства", - говорится в сообщении.
Хили покинул пост главы МО Соединенного Королевства в июне из-за недостаточных, по его мнению, инвестиций в оборону страны. Ранее имя Хили не упоминалось среди претендентов на должность главы Минфина.
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