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Пост министра финансов Британии получил экс-глава МО Хили
Пост министра финансов Британии получил экс-глава МО Хили Пост министра финансов Британии получил экс-глава МО Хили

Минфин Великобритании возглавил бывший министр обороны страны Джон Хили. Соответствующее сообщение распространила канцелярия нового премьер-министра Энди Бернэма.

Минфин Великобритании возглавил бывший министр обороны страны Джон Хили. Соответствующее сообщение распространила канцелярия нового премьер-министра Энди Бернэма.

"Джон Хили был назначен канцлером казначейства", - говорится в сообщении.

Хили покинул пост главы МО Соединенного Королевства в июне из-за недостаточных, по его мнению, инвестиций в оборону страны. Ранее имя Хили не упоминалось среди претендентов на должность главы Минфина.

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Теги:
#финансы
#британия
#министр
#экс-глава мо
#хили
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