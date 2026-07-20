Пост министра финансов Британии получил экс-глава МО Хили

Минфин Великобритании возглавил бывший министр обороны страны Джон Хили. Соответствующее сообщение распространила канцелярия нового премьер-министра Энди Бернэма.

"Джон Хили был назначен канцлером казначейства", - говорится в сообщении.

Хили покинул пост главы МО Соединенного Королевства в июне из-за недостаточных, по его мнению, инвестиций в оборону страны. Ранее имя Хили не упоминалось среди претендентов на должность главы Минфина.