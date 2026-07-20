Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет сильно переплачивать за убийство каждого американского военного. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Truth Соц. сети.
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Безопасность
Трамп пригрозил Ирану переплатой за убийство каждого военного США
20 июля 2026 / 21:45
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет сильно переплачивать за убийство каждого американского военного. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Truth Соц. сети.
"Всякий раз, когда действия Ирана будут вызывать гибель американского солдата, он будет сильно переплачивать за это. Надлежащая директива передана военному министру Питу Хегсету, председателю Комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем командующим в вооруженных силах", - указал глава Белого дома.
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