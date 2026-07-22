Дмитриев отреагировал на признание Мерцем нехватки газа из России

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца в "летнем интервью" телеканалу ZDF об энергетическом кризисе в Европе, отметил, что признание проблемы - это первый шаг к ее решению.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца в "летнем интервью" телеканалу ZDF об энергетическом кризисе в Европе, отметил, что признание проблемы - это первый шаг к ее решению.

"Озарение Мерца - он видит "продолжающийся энергетический кризис в Европе из-за нехватки российского газа", который ЕС сделал все, чтобы предотвратить. Признание проблемы - первый шаг к ее решению", - указал Дмитриев в соцсети X.

Вместе с тем он задался вопросом, не скучают ли в Европе по газопроводам "Северный поток".