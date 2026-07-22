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Экономика
Дмитриев отреагировал на признание Мерцем нехватки газа из России
Дмитриев отреагировал на признание Мерцем нехватки газа из России Дмитриев отреагировал на признание Мерцем нехватки газа из России

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца в "летнем интервью" телеканалу ZDF об энергетическом кризисе в Европе, отметил, что признание проблемы - это первый шаг к ее решению.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца в "летнем интервью" телеканалу ZDF об энергетическом кризисе в Европе, отметил, что признание проблемы - это первый шаг к ее решению.

"Озарение Мерца - он видит "продолжающийся энергетический кризис в Европе из-за нехватки российского газа", который ЕС сделал все, чтобы предотвратить. Признание проблемы - первый шаг к ее решению", - указал Дмитриев в соцсети X.

Вместе с тем он задался вопросом, не скучают ли в Европе по газопроводам "Северный поток".

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Теги:
#дмитриев
#нехватка
#газ
#мерц
#россия
#признание
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