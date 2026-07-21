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Безопасность
Военно-морские учения России и Индонезии начнутся в конце июля
Военно-морские учения России и Индонезии начнутся в конце июля Военно-морские учения России и Индонезии начнутся в конце июля

Россия и Индонезия в конце месяца начнут совместные военно-морские учения "Орруда-2026". Об этом заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в беседе ТАСС.

Россия и Индонезия в конце месяца начнут совместные военно-морские учения "Орруда-2026". Об этом заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в беседе ТАСС.

"Военно-морские учения "Орруда-2026" будут в конце июля. Это увязано с празднованием Дня Военно-морского флота России. Это будут уже вторые двусторонние военно-морские учения, они пройдут в районе Владивостока. Подтверждено участие одного индонезийского боевого корабля, может быть, даже двух кораблей. И, соответственно, корабли Тихоокеанского флота. В этом вопросе все идет штатным порядком, и думаю, что с учетом того, сколько надо идти от Индонезии до Владивостока, индонезийцы уже выйдут туда, и учения состоятся в согласованные сроки", - указал он.

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