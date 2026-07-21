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Мерц и Бернэм условились продолжать помощь Украине
Мерц и Бернэм условились продолжать помощь Украине Мерц и Бернэм условились продолжать помощь Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел разговор по телефону с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом. Об этом заявил официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел разговор по телефону с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом. Об этом заявил официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус.

"Во время беседы канцлер Мерц поздравил премьер-министра со вступлением в должность. Оба выразили желание продолжать интенсивное сотрудничество между двумя странами и с этой целью продвинуться вперед в реализации Кенсингтонского соглашения британо-германского договора о дружбе", - сказал он в беседе с журналистами.

Корнелиус также отметил, что Мерц и Бернэм "договорились продолжать оказывать широкую поддержку" Киеву.

В понедельник новый лидер правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм вступил в должность премьера, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III. До этого монарх одобрил уход Кира Стармера.

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