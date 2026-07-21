США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН

Администрация президента США Дональда Трампа изучает вопрос о прекращения участия в работе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) из-за отказа назначить предложенного Вашингтоном кандидата на пост заместителя Бархама Салеха, возглавившего управление в начале 2026 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на многочисленные источники среди дипломатов, представителей гуманитарных организаций и в Конгрессе США.

Администрация президента США Дональда Трампа изучает вопрос о прекращения участия в работе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) из-за отказа назначить предложенного Вашингтоном кандидата на пост заместителя Бархама Салеха, возглавившего управление в начале 2026 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на многочисленные источники среди дипломатов, представителей гуманитарных организаций и в Конгрессе США.

По их сведениям, заявление Вашингтона о разрыве связей с УВКБ ООН ожидалось еще на прошлой неделе. В частности, управление информировало своих сторонников о том, что оно "может быть включено в "черный список" США, что приведет к прекращению финансирования", а также о том, что Вашингтон может выйти из состава руководящего Исполнительного комитета организации. По мнению собеседников агентства, тот факт, что соответствующих заявлений не последовало, "позволяет предположить, что лоббистские усилия, возможно, помогли отсрочить или предотвратить этот шаг".

По информации Reuters, поводом для конфликта стало назначение на пост заместителя верховного комиссара ООН по делам беженцев американского дипломата Трессы Рэй Финерти вместо поддержанного Вашингтоном Саймона Хэнкинсона. Последний ранее критиковал управление, обвиняя УВКБ ООН в продвижении "повестки массовой миграции", и заявлял, что смог бы вернуть организацию к первоначальной миссии. По словам бывшего высокопоставленного сотрудника управления, поддержка кандидатуры Хэнкинсона могла вызвать внутренний бунт в УВКБ ООН.

По данным управления, в 2025 году США стали его крупнейшим донором, выделив $868 млн, что составило порядка четверти от общего объема взносов в организацию. Reuters отмечает, что УВКБ ООН уже ощущает на себе финансовые последствия сокращения объемов доступного финансирования в прошлом году почти на 30% по сравнению с 2024 годом. Так, управлению пришлось сократить тысячи рабочих мест и объявить о дальнейших сокращениях в этом году. Источники Reuters предупреждают, что полноценный выход США из УВКБ ООН усугубит кризис организации и подорвет систему международной защиты беженцев. Бывший высокопоставленный сотрудник управления назвал такой сценарий экзистенциальной угрозой для организации.

В 2025 году президент Трамп уже объявил о выходе США и прекращении финансирования Вашингтоном ряда организаций в рамках системы ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В начале 2026 года американский лидер отдал распоряжение о выходе США из 66 международных организаций, которые больше не служат американским интересам. В список попала 31 структура ООН, включая Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК) и структуру ООН по вопросам гендерного равенства "ООН - женщины".