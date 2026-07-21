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Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского

 

 

Политический кризис на Украине в связи с отставкой правительства и сменой руководства министерства обороны принес определенные дивиденды Зеленскому. Так называемый «картонный» майдан продемонстрировал полное бессилие противников Зеленского на Украине. Они ничего не могут с ним сделать. Все, на что они оказались способны – вывести немного людей на улицы для того, чтобы просто постоять с картонками.

Зеленскому принадлежит вся полнота власти на Украине, и он просто милостиво позволил этому «картонному» майдану пошелестеть своими картонками.

Зеленский показал европейцам и британцам, что сила – это он. Они, конечно, будут продолжать с ним работать, как привыкли работать с другими периферийными диктаторами, будь то в Чили или в Никарагуа. Запад предпочитает взаимодействовать с теми, кто уже сумел зацепиться и подмять под себя ту или иную страну.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/a46d5c134724577f96e19a846f539546/

 

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Теги:
#майдан
#украина
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