Американский журналист Такер Карлсон указал на недалекость главы дипслужбы ЕС Каи Каллас.
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
21 июля 2026 / 13:08
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
21 июля 2026 / 12:39
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
21 июля 2026 / 12:33
Политика
Журналист Карлсон обратил внимание на недалекость Каллас
21 июля 2026 / 10:58
© Isabel Infantes/ Pool via AP/ТАСС
Американский журналист Такер Карлсон указал на недалекость главы дипслужбы ЕС Каи Каллас.
"Недавно за рубежом я участвовал в ужине с ней и многими иностранными дипломатами, которых не назовешь посредственными. Она встала, чтобы произнести речь, и это вызвало чувство презрения и недоумения, что кто-то такой глупый может занимать руководящую должность в Европе", - отметил журналист. Соответствующая видеозапись размещена на его YouTube-канале.
Карлсон заявил, что присутствующие на ужине "были поражены ее неинформированностью". "Каким образом такая структура, как ЕС, на континенте, где, живут умнейшие люди в мире, могла выдвинуть человека вроде Каллас на руководящую должность?" - добавил он.
Также по теме:
21.07.2026 11:18Премьер Чехии подверг сомнению эффективность "коалиции желающих"
21.07.2026 10:39Мерц и Бернэм условились продолжать помощь Украине
20.07.2026 21:31Пост министра финансов Британии получил экс-глава МО Хили
20.07.2026 17:33FT: в Евросоюзе все менее охотно поддерживают антироссийские санкции
20.07.2026 16:47Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра Великобритании
20.07.2026 16:30Песков: Россия сохраняет открытость к диалогу с Европой
20.07.2026 11:40Новый премьер Великобритании Бернэм вступит в должность
17.07.2026 16:29Молдавия заявила, что ЕС ожидает от нее присоединения ко всем санкциям против России
17.07.2026 16:15Навроцкий заблокировал закон, разрешающий однополые союзы в Польше
Актуально