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Журналист Карлсон обратил внимание на недалекость Каллас
Журналист Карлсон обратил внимание на недалекость Каллас Журналист Карлсон обратил внимание на недалекость Каллас

Американский журналист Такер Карлсон указал на недалекость главы дипслужбы ЕС Каи Каллас.

Американский журналист Такер Карлсон указал на недалекость главы дипслужбы ЕС Каи Каллас.

"Недавно за рубежом я участвовал в ужине с ней и многими иностранными дипломатами, которых не назовешь посредственными. Она встала, чтобы произнести речь, и это вызвало чувство презрения и недоумения, что кто-то такой глупый может занимать руководящую должность в Европе", - отметил журналист. Соответствующая видеозапись размещена на его YouTube-канале.

Карлсон заявил, что присутствующие на ужине "были поражены ее неинформированностью". "Каким образом такая структура, как ЕС, на континенте, где, живут умнейшие люди в мире, могла выдвинуть человека вроде Каллас на руководящую должность?" - добавил он.

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#журналист
#карлсон
#кая каллас
#недалекость
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