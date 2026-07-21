Журналист Карлсон обратил внимание на недалекость Каллас

Американский журналист Такер Карлсон указал на недалекость главы дипслужбы ЕС Каи Каллас.

"Недавно за рубежом я участвовал в ужине с ней и многими иностранными дипломатами, которых не назовешь посредственными. Она встала, чтобы произнести речь, и это вызвало чувство презрения и недоумения, что кто-то такой глупый может занимать руководящую должность в Европе", - отметил журналист. Соответствующая видеозапись размещена на его YouTube-канале.

Карлсон заявил, что присутствующие на ужине "были поражены ее неинформированностью". "Каким образом такая структура, как ЕС, на континенте, где, живут умнейшие люди в мире, могла выдвинуть человека вроде Каллас на руководящую должность?" - добавил он.