Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш усомнился в эффективности "коалиции желающих" и сформированной на прошлой неделе в Париже коалиции обороны от баллистических ракет, передает информагентство TASR .

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш усомнился в эффективности "коалиции желающих" и сформированной на прошлой неделе в Париже коалиции обороны от баллистических ракет, передает информагентство TASR.

Отвечая на вопрос, присоединится ли Прага к создаваемой оборонительной архитектуре для противодействия ударам баллистическими ракетами, он заявил, что это, по всей видимости, превратится лишь в очередную "декларацию, из которой ничего не получится". Бабиш также отметил, что "итог участия его страны в "коалиции желающих" равен нулю".

Вместе с тем он подчеркнул важность совместной разработки странами Европы системы ПРО, сравнимой с американским зенитно-ракетным комплексом Patriot. Кооперация должна осуществляться по примеру объединения европейского авиастроения в проекте Airbus, полагает премьер. В этой связи он планирует обратиться с письмом к европейским лидерам.