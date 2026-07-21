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Политика
Премьер Чехии подверг сомнению эффективность "коалиции желающих"
Премьер Чехии подверг сомнению эффективность "коалиции желающих" Премьер Чехии подверг сомнению эффективность "коалиции желающих"

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш усомнился в эффективности "коалиции желающих" и сформированной на прошлой неделе в Париже коалиции обороны от баллистических ракет, передает информагентство TASR.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш усомнился в эффективности "коалиции желающих" и сформированной на прошлой неделе в Париже коалиции обороны от баллистических ракет, передает информагентство TASR.

Отвечая на вопрос, присоединится ли Прага к создаваемой оборонительной архитектуре для противодействия ударам баллистическими ракетами, он заявил, что это, по всей видимости, превратится лишь в очередную "декларацию, из которой ничего не получится". Бабиш также отметил, что "итог участия его страны в "коалиции желающих" равен нулю".

Вместе с тем он подчеркнул важность совместной разработки странами Европы системы ПРО, сравнимой с американским зенитно-ракетным комплексом Patriot. Кооперация должна осуществляться по примеру объединения европейского авиастроения в проекте Airbus, полагает премьер. В этой связи он планирует обратиться с письмом к европейским лидерам.

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