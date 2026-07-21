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Единое пособие будут выплачивать только при уходе за близким родственником
Единое пособие будут выплачивать только при уходе за близким родственником Единое пособие будут выплачивать только при уходе за близким родственником

При оформлении единого пособия уход за нетрудоспособным человеком будет рассматриваться в качестве уважительной причины отсутствия дохода только в том случае, если он осуществлялся за близким родственником. Такое правило вступает в силу 21 июля, со ссылкой на пресс-службу Соцфонда сообщает ТАСС

При оформлении единого пособия уход за нетрудоспособным человеком будет рассматриваться в качестве уважительной причины отсутствия дохода только в том случае, если он осуществлялся за близким родственником. Такое правило вступает в силу 21 июля, со ссылкой на пресс-службу Соцфонда сообщает ТАСС

"C 21 июля меняются правила учета нулевого дохода при назначении единого пособия. Объективной причиной отсутствия дохода будет считаться уход за близким родственником заявителя или члена его семьи, подтвержденный в Социальном фонде России", - следует из сообщения.

Уточняется, что родственная связь будет подтверждаться соответствующими актовыми записями. Прежде период ухода засчитывался при назначении пособия независимо от родственных связей.

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Теги:
#уход
#единое пособие
#близкий родственник
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