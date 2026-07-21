При оформлении единого пособия уход за нетрудоспособным человеком будет рассматриваться в качестве уважительной причины отсутствия дохода только в том случае, если он осуществлялся за близким родственником. Такое правило вступает в силу 21 июля, со ссылкой на пресс-службу Соцфонда сообщает ТАСС
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
21 июля 2026 / 13:08
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
21 июля 2026 / 12:39
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
21 июля 2026 / 12:33
Экономика
Единое пособие будут выплачивать только при уходе за близким родственником
21 июля 2026 / 11:59
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
При оформлении единого пособия уход за нетрудоспособным человеком будет рассматриваться в качестве уважительной причины отсутствия дохода только в том случае, если он осуществлялся за близким родственником. Такое правило вступает в силу 21 июля, со ссылкой на пресс-службу Соцфонда сообщает ТАСС
"C 21 июля меняются правила учета нулевого дохода при назначении единого пособия. Объективной причиной отсутствия дохода будет считаться уход за близким родственником заявителя или члена его семьи, подтвержденный в Социальном фонде России", - следует из сообщения.
Уточняется, что родственная связь будет подтверждаться соответствующими актовыми записями. Прежде период ухода засчитывался при назначении пособия независимо от родственных связей.
Также по теме:
20.07.2026 18:58Балицкий назвал ситуацию в Энергодаре сложной, но контролируемой
20.07.2026 16:13Лавров провел встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи
20.07.2026 14:59The Times: в Германии наблюдается "смена настроения" в сторону переговоров с Россией
20.07.2026 12:45Жителей России в августе ждут 21 рабочий день и 10 выходных
20.07.2026 11:21Главой Якутска избрали Дмитрия Садовникова
17.07.2026 21:58ФАС России разработала новые правила возврата ж/д билетов
17.07.2026 20:46ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет 71%
Актуально