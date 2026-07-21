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Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение

Соединенные Штаты завели себя в ловушку в отношениях с Ираном. Иран им не доверяет, Иран требует, чтобы выполнили его условия. Это означает иранский контроль над Персидским заливом, удаление американских военных баз из региона, все то, что американцы точно не планировали получить. США планировали завоевать Иран, а получается, что они теряют весь Ближний Восток.

Соединенные Штаты завели себя в ловушку в отношениях с Ираном. Иран им не доверяет, Иран требует, чтобы выполнили его условия. Это означает иранский контроль над Персидским заливом, удаление американских военных баз из региона, все то, что американцы точно не планировали получить. США планировали завоевать Иран, а получается, что они теряют весь Ближний Восток.

Возникает ситуация, когда война должна быть продолжена, но совершенно непонятно, как ее продолжать.

Наземная операция США в Иране возможна, - у Америки есть очень большая и устрашающая армия. Но, не настал ли момент, когда все видят, что эта армия не может быть применена?

В результате, мы получаем ситуацию, растянутую на многие месяцы. Даже, если решение о проведении сухопутной операции будет объявлено, нужно много времени на подготовку, чтобы ее начать.

Все это время цены на нефть будут оставаться высокими. Это перенесется и на следующий год.

На сегодняшний день США могут только закрепить свое поражение. Они проиграли эту войну. Но они могут проиграть еще больше. Самое разумное, что Трамп мог бы сделать – это ничего не делать. Кроме, может быть, заявлений. 

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/bf0ac0aadeb5fde62c1ce721aaef3c7c/

 

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