Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии 21 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается после роста в начале основной торговой сессии.
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Экономика
Российский рынок акций растет на открытии торгов
21 июля 2026 / 11:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии 21 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается после роста в начале основной торговой сессии.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 4,02% и торговались на уровне 2 081,5 и 837,09 пункта соответственно. Курс юаня к рублю на открытии Мосбиржи рос на 2,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,663 рубля.
К 10:40 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и составлял 2 059,66 пункта (+2,95%), индекс РТС находился на уровне 828,49 пункта (+2,95%). Вместе с тем курс китайской валюты опускался до 11,6095 рубля (-3,15 копейки).
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