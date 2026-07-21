Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии 21 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается после роста в начале основной торговой сессии.

Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии 21 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается после роста в начале основной торговой сессии.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 4,02% и торговались на уровне 2 081,5 и 837,09 пункта соответственно. Курс юаня к рублю на открытии Мосбиржи рос на 2,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,663 рубля.

К 10:40 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и составлял 2 059,66 пункта (+2,95%), индекс РТС находился на уровне 828,49 пункта (+2,95%). Вместе с тем курс китайской валюты опускался до 11,6095 рубля (-3,15 копейки).