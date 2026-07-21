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Российский рынок акций растет на открытии торгов
Российский рынок акций растет на открытии торгов Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии 21 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается после роста в начале основной торговой сессии.

Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии 21 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается после роста в начале основной торговой сессии.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 4,02% и торговались на уровне 2 081,5 и 837,09 пункта соответственно. Курс юаня к рублю на открытии Мосбиржи рос на 2,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,663 рубля.

К 10:40 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и составлял 2 059,66 пункта (+2,95%), индекс РТС находился на уровне 828,49 пункта (+2,95%). Вместе с тем курс китайской валюты опускался до 11,6095 рубля (-3,15 копейки).

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#рост
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