Война в Персидском заливе: за кем будет победа?

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Юрий Веселов, военный обозреватель

Меморандум о взаимопонимании или Соглашение о прекращении огня между США и Ираном сроком на 60 суток, достигнутое 18 июня, длилось ровно один месяц. Первым не выдержал Дональд Трамп, объявивший 13 июля конгрессу о возобновлении боевых действий. 18 июля о полном прекращении перемирия заявил духовный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи. Стороны приступили к взаимному интенсивному обмену ударами, которые продолжаются уже около двух недель.

Накануне американцы подвергли мощным ракетным и бомбовым обстрелам не только военные укрепления на островах Кешм, Большой Томб и Абу-Муса в Ормузском проливе, но и объекты военной и гражданской инфраструктуры, а также казармы иранских войск в городе Бендер-Аббас и провинции Белуджистан. При том, что Бендер-Аббас является самой крупной военно-морской базой, янки вывели из строя все мосты и разрушили железнодорожную ветку, которые соединяют город с более 500-тысячным населением с основной территорией страны.

По сообщению американского издания «Wall Street Journal», Пентагон ведет переброску в регион дополнительных средств. Издание утверждает о направлении на аэродромы Израиля и арабских стран истребителей F-16 с германской авиабазы Шпангдалем и F-35 с британской Лейкенхит. А из Греции и Испании осуществлен перелет нескольких самолетов-заправщиков. Американские аналитики считают, что в настоящее время Трамп в отчаянии и может отдать приказ на проведение сухопутной операции с первоначальным захватом иранского нефтяного терминала на острове Харг в Персидском заливе и острове Керш в Ормузском проливе. Как пишет «Wall Street Journal», о планах наземных действий было известно еще в июне, а сейчас генералы поставили президента США перед выбором: «или грудь в крестах, или голова в кустах».

На эскалацию Пентагона Корпус Стражей исламской революции (КСИР) Ирана, по оценкам экспертов, ответил ударами по «глазам и нервам» противника. Так, в Кувейте баллистическими ракетами и беспилотниками были выведены из строя радары американской станции раннего предупреждения, центр спутниковой связи, комплекс РЛС на авиабазе Али ас-Салем. Там же удары пришлись по казармам и военному причалу в порту Шуайба.

В Иордании на авиабазе Муваффак Салти сгорели несколько истребителей, боевых вертолетов и хранилищ авиационного топлива, уничтожен крупный пункт связи. Также пострадали от ударов ракет несколько военно-транспортных самолетов С-17 и заправщиков Р-8 в аэропорту Акабы. В Бахрейне на авиабазе Шейх Иса уничтожены американская РЛС и крупное хранилище топлива. «Под раздачу» попал и Султанат Оман, представители которого выполняли посредническую роль на американо-иранских консультациях: ракетный удар КСИР пришелся по крылу отеля в городе Дукм, где размещались американские военные специалисты.    

Пожалуй, впервые иранцы обстреляли американскую военную базу Ат-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. По свидетельству национального агентства Tasnim, здесь выведены из строя несколько РЛС, вертолетов, складов с боеприпасами, узел связи. Погибли три американских военных и около 30 ранено. Представители КСИР заявили, что атака была совершена в качестве возмездия за гибель командующего Силами специальных операций «Кодс» Касема Сулеймани и иранских солдат в Ираншехре провинции Белуджистан.

Таким образом, Тегеран последовательно выбивает у Пентагона в регионе наиболее значимые элементы военной инфраструктуры, затрудняя управление силами и средствами, принятие военных решений и материальное обеспечение действий американской авиации. А также выполнению стратегической цели – вытеснению янки из Ближнего Востока.

Нужно при этом подчеркнуть, что за последнее время руководство КСИР провело значительную работу по увеличению присутствия своих военных специалистов и материально-техническому обеспечению отрядов движения «Ансар Алла» (хуситы) в Северном Йемене. До настоящего времени Иран целенаправленно ограничивал их действия в Красноморском регионе, за исключением ответного ракетного удара по одному из морских портов Саудовской Аравии. С большой степенью уверенности можно предполагать, что «Ансар Алла» в случае начала наземной операции США в Иране осуществит блокаду судоходства в проливе Баб аль-Мандеб и приступит к торпедной охоте за американскими кораблями в Аравийском море. Вывод из строя хотя бы одного судна ВМС США может стать началом конца военно-морского присутствия янки в регионе.

Как пишет американское издание со ссылкой на западных военных специалистов, Россия и Китай довольно активно оказывают логистическую и техническую помощь Ирану. Западные аналитики считают, что персы с растущей в последние дни эффективностью использую данные космической разведки и навигации «неизвестного происхождения» для нанесения точных ударов и преодоления американской ПРО по жизненно важным объектам Пентагона и Израиля в регионе. Им известно, что ранее частная неправительственная компания «Бюро 1440» России – головной разработчик и оператор отечественной спутниковой группировки в марте этого года отправило в космос 16 аппаратов, которые составили основу низкоорбитальной группировки «Рассвет». Российские спутники являются аналогами американских Starlink, но более эффективны. На днях стало известно о выводе на орбиту очередной партии российских изделий, ориентированных на высокоскоростную передачу данных с глобальным охватом.

Что касается Китая, то его обвиняют в продолжении поставок Ирану современных систем радиоэлектронной борьбы, электронных комплектующих для производства ракет.

 

 

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#противостояние
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