Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Киевом

Новый обмен между Москвой и Киевом готовится, в настоящее время идет утверждение списков. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Новый обмен между Москвой и Киевом готовится, в настоящее время идет утверждение списков. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

"Мы готовим обмен в ближайшее время. Сейчас согласовываются списки, причем это касается отдельно гражданских, отдельно - военнослужащих. Это очень важный обмен. Мы сознательно не называем даты, чтобы, не дай Бог, не сорвать это", - сказала она в интервью агентству ТАСС.

Омбудсмен отметила, что получает очень много обращений по этому поводу. "А мой муж, он попал в этот список? А мой ребенок попал?" Постоянно с моей командой мы ведем приемы граждан, в том числе по видеосвязи, чтобы принимать людей из регионов", - указал она.

Лантратова подчеркнула, что старается внести в списки на обмен как можно больше имен. "Наша задача - вернуть всех ребят домой", - добавила она.