Министром обороны в правительстве Энди Бернэма стал экс-глава Минздрава Великобритании Уэз Стритинг. Соответствующее заявление распространила канцелярия на Даунинг-стрит, 10.
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
21 июля 2026 / 13:08
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
21 июля 2026 / 12:39
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
21 июля 2026 / 12:33
Политика
Экс-главу Минздрава Британии Стритинга назначили министром обороны
21 июля 2026 / 12:30
© Leon Neal/ Getty Images/ТАСС
Министром обороны в правительстве Энди Бернэма стал экс-глава Минздрава Великобритании Уэз Стритинг. Соответствующее заявление распространила канцелярия на Даунинг-стрит, 10.
"Король Великобритании Карл III был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный член парламента Уэз Стритинг на должность министра обороны", - говорится в сообщении.
Бернэм занял пост премьер-министра днем 20 июля. Он сменил Кира Стармера, который был вынужден подать в отставку под давлением депутатов правящей Лейбористской партии в свете ее поражения на выборах местного уровня в мае.
Также по теме:
21.07.2026 11:18Премьер Чехии подверг сомнению эффективность "коалиции желающих"
21.07.2026 10:58Журналист Карлсон обратил внимание на недалекость Каллас
21.07.2026 10:39Мерц и Бернэм условились продолжать помощь Украине
20.07.2026 21:31Пост министра финансов Британии получил экс-глава МО Хили
20.07.2026 17:33FT: в Евросоюзе все менее охотно поддерживают антироссийские санкции
20.07.2026 16:47Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра Великобритании
20.07.2026 16:30Песков: Россия сохраняет открытость к диалогу с Европой
20.07.2026 11:40Новый премьер Великобритании Бернэм вступит в должность
Актуально