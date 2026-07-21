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Экс-главу Минздрава Британии Стритинга назначили министром обороны
Экс-главу Минздрава Британии Стритинга назначили министром обороны Экс-главу Минздрава Британии Стритинга назначили министром обороны

Министром обороны в правительстве Энди Бернэма стал экс-глава Минздрава Великобритании Уэз Стритинг. Соответствующее заявление распространила канцелярия на Даунинг-стрит, 10.

Министром обороны в правительстве Энди Бернэма стал экс-глава Минздрава Великобритании Уэз Стритинг. Соответствующее заявление распространила канцелярия на Даунинг-стрит, 10.

"Король Великобритании Карл III был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный член парламента Уэз Стритинг на должность министра обороны", - говорится в сообщении.

Бернэм занял пост премьер-министра днем 20 июля. Он сменил Кира Стармера, который был вынужден подать в отставку под давлением депутатов правящей Лейбористской партии в свете ее поражения на выборах местного уровня в мае.

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Теги:
#министр обороны
#британия
#экс-глава
#минздрав
#стритинг
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