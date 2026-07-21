Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 июля 2026 / 15:02
КОТИРОВКИ
USD
21/07
78.3159
EUR
21/07
89.5542
Новости часа
Мишустин призвал продолжать стимулировать спрос на российскую продукцию ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Волоховское Харьковской области
Москва
21 июля 2026 / 15:02
Котировки
USD
21/07
currency
78.3159
0.0000
EUR
21/07
currency
89.5542
0.0000
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
21 июля 2026 / 13:08
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
21 июля 2026 / 12:39
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
21 июля 2026 / 12:33
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Стратегическая безопасность / Гонка вооружений
Безопасность
В ФРГ мечтают о собственном ядерном оружии
Об этом Фридрих Мерц открыто пока не говорит
В ФРГ мечтают о собственном ядерном оружии В ФРГ мечтают о собственном ядерном оружии

Павел Александров, международный обозреватель

Павел Александров, международный обозреватель

На днях в Германии состоялось заседание франко-германского Совета по обороне и безопасности. Как сообщает немецкое информагентство DPA, в центре внимание лидеров двух стран находились такие вопросы, как совместное ядерное сдерживание и более тесная кооперация в области искусственного интеллекта, спутников, а также торговой политики. Обращает на себя внимание, что на первом месте в этом перечне стоит именно «совместное ядерное сдерживание». Судя по всему, президент Франции тешит себя надеждой, что после ухода, который уже не за горами, со своего нынешнего поста среди своих достижений он сможет козырнуть тем, что «прикрыл Германию французским ядерным зонтиком».

Пока же немецкий канцлер явно делает вид, что подобный дружеский жест Эммануэля Макрона его вполне устраивает. Мерц, вроде бы, согласен и на размещение в ФРГ способных нести ядерное оружие французских истребителей Rafale. Параллельно на недавнем саммите НАТО в Анкаре глава немецкого кабинета министров, вроде бы, договорился со своим заокеанским куратором о приобретении американских крылатых ракет большой дальности «Tomahawk». Правда не ясно, насколько всерьез можно рассматривать предварительное согласие «миролюбивого» Дональда Трампа на такую сделку.

С другой стороны, последовательность действий Мерца вполне очевидна: если Трамп действительно осуществит свое намерение и выведет американское ядерное оружие с территории ФРГ, то Европа, по мнению немецкого канцлера, останется «беззащитной перед угрозой неминуемого нападения на нее агрессивной России». Поэтому-то Мерц, поставивший цель, создать в Германии «самую сильную конвенциональную армию в Европе», готов не только всячески поддерживать миллиардными заказами собственную военную промышленность, но и закупать вооружения за океаном, а также восторгаться боевым опытом украинских неонацистов, организуя совместные с Киевом предприятия по выпуску БПЛА и обсуждать совместный с Макроном ядерный зонтик.

При этом очень сомнительно, что изворотливый русофоб Мерц согласится на то, чтобы Германия оказалась под защитой исключительно французского ядерного зонтика – «тевтонская гордость» не позволит оказаться в зависимости от своего главного конкурента на позицию европейского лидера. Представляется, что именно поэтому-то и появилась в сообщении DPA формулировка «совместное ядерное сдерживание» - читай, «совместный ядерный зонтик». То, что Германия уже плотно работает над тем, чтобы получить собственное ядерное оружие, подтверждают и данные Службы внешней разведки России.

Так, на сайте СВР появилось сообщение, что "немецкие специалисты способны в течение примерно месяца скрытно получить достаточное для одного ядерного взрывного устройства количество оружейного плутония в горячих камерах исследовательских лабораторий в Карлсруэ, Дрездене, Эрлангене и Юлихе, а в течение недели - оружейного урана на обогатительном предприятии в Гронау", - цитирует ТАСС пресс-бюро СВР. Кроме того, указывается, что «согласно поступающей в СВР информации, в профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность".

По данным СВР, западные союзники Берлина отмечают масштабность нынешних работ немцев по таким направлениям, как специальное материаловедение, физика ударных волн, ядерная и нейтронная физика, в которые вовлечены 30 национальных университетов. "В их числе - Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Аахена, Берлинский технический университет. Практические эксперименты осуществляются на шести функционирующих в этих центрах исследовательских реакторах", - указано в сообщении. Отмечается и тесная межведомственная координация производства взрывчатых веществ и систем электронного подрыва. В эту деятельность вовлечены основные концерны ВПК ФРГ - Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group, Umarex GmbH. Материалы и оборудование регулярно испытываются на полигонах немецких Сухопутных войск, - информирует СВР.

Между тем, столичная Berliner Zeitung сообщает о развернувшейся в ФРГ дискуссии по поводу того, нуждается ли Германия в собственном ядерном оружии. В этой связи газета приводит мнение эксперта по оборонной политике партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рюдигера Лукассена, кстати, бывшего полковника Бундесвера: «Германия нуждается в собственном атомном оружии и срочном введении обязательной всеобщей воинской повинности, включая женщин. Для этого необходимо, как можно быстрее, внести изменения в Конституцию», заявил этот политик новостному порталу t-online.

При этом г-н Лукассен, спикер по вопросам обороны фракции АдГ в Бундестаге, подчеркнул, что не считает, что «президент России Путин нападет на Германию, но опция такая существует». Именно поэтому, по его мнению, «если американского защитного ядерного зонтика не будет, Европа должна действовать самостоятельно, а Германии самой необходимо быть способной на ядерное сдерживание – в рамках стратегической автономии Европы и системы коллективной безопасности». Портал t-online цитирует и другого депутата Бундестага от АдГ – бывшего председателя молодежной организации этой партии Junge Alternative – Ханнеса Гнаука: «Германии нужен собственный ядерный щит».

Свои взгляды на отношения с Россией молодой функционер АдГ излагает следующим образом: «Стратегическое партнерство с Россией, например, в торговле или обеспечении энергоносителями необходимо, но при этом не следует забывать, что эта Россия не является нашим другом, правда, она и не наш враг. Ну, а если США действительно покинут НАТО, то ведущую роль в альянсе должна играть Германия». Словом, похоже, что даже в до сих пор, якобы, «нерукопожатной» для политического бомонда ФРГ партии «Альтернатива для Германии» вполне есть кадры, на которые председатель ХДС канцлер Мерц вполне может рассчитывать в своем стремлении создать самую сильную в Европе армию, но теперь уже без слова «конвенциональную», а оснащенную собственным ядерным оружием.

 

 

 

  • new_top
Теги:
#фрг
#ядерное оружие
Также по теме:
17.07.2026 20:31
Рютте заявил, что НАТО не планирует ни на кого нападать
17.07.2026 18:46
Мерц не исключает появления новой ядерной доктрины на фоне сотрудничества с Францией
16.07.2026 15:17
Фидан: Турция намерена предоставить военно-морские гарантии безопасности Украине
16.07.2026 14:45
СБ РФ: за четверть века НАТО развязала более 30 военных конфликтов
15.07.2026 20:19
Президент Латвии назвал "весьма вероятными" угрозы атак со стороны России
15.07.2026 17:45
Литва и Латвия открыты к размещению у себя сил ядерного сдерживания
07.07.2026 22:38
Песков: Россия может применить ядерное оружие только в случае угрозы ее существованию
07.07.2026 11:37
В США полагают, что Китай должен участвовать в обсуждении контроля над вооружениями
07.07.2026 10:38
Рютте заявил, что государства НАТО на саммите заключат миллиардные контракты
06.07.2026 12:43
Politico: государства НАТО усиливают обороноспособность на случай войны с РФ
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
13:32
Мишустин призвал продолжать стимулировать спрос на российскую продукцию
13:15
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Волоховское Харьковской области
12:59
США применили импортные пошлины в размере 50% в отношении товаров из Канады
12:46
Российские ВС нанесли удар по компрессорной станции "Сумская"
12:30
Экс-главу Минздрава Британии Стритинга назначили министром обороны
12:15
Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Киевом
11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
11:39
Единое пособие будут выплачивать только при уходе за близким родственником
11:18
Премьер Чехии подверг сомнению эффективность "коалиции желающих"
10:58
Журналист Карлсон обратил внимание на недалекость Каллас
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО