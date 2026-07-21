В ФРГ мечтают о собственном ядерном оружии

Павел Александров, международный обозреватель

На днях в Германии состоялось заседание франко-германского Совета по обороне и безопасности. Как сообщает немецкое информагентство DPA, в центре внимание лидеров двух стран находились такие вопросы, как совместное ядерное сдерживание и более тесная кооперация в области искусственного интеллекта, спутников, а также торговой политики. Обращает на себя внимание, что на первом месте в этом перечне стоит именно «совместное ядерное сдерживание». Судя по всему, президент Франции тешит себя надеждой, что после ухода, который уже не за горами, со своего нынешнего поста среди своих достижений он сможет козырнуть тем, что «прикрыл Германию французским ядерным зонтиком».

Пока же немецкий канцлер явно делает вид, что подобный дружеский жест Эммануэля Макрона его вполне устраивает. Мерц, вроде бы, согласен и на размещение в ФРГ способных нести ядерное оружие французских истребителей Rafale. Параллельно на недавнем саммите НАТО в Анкаре глава немецкого кабинета министров, вроде бы, договорился со своим заокеанским куратором о приобретении американских крылатых ракет большой дальности «Tomahawk». Правда не ясно, насколько всерьез можно рассматривать предварительное согласие «миролюбивого» Дональда Трампа на такую сделку.

С другой стороны, последовательность действий Мерца вполне очевидна: если Трамп действительно осуществит свое намерение и выведет американское ядерное оружие с территории ФРГ, то Европа, по мнению немецкого канцлера, останется «беззащитной перед угрозой неминуемого нападения на нее агрессивной России». Поэтому-то Мерц, поставивший цель, создать в Германии «самую сильную конвенциональную армию в Европе», готов не только всячески поддерживать миллиардными заказами собственную военную промышленность, но и закупать вооружения за океаном, а также восторгаться боевым опытом украинских неонацистов, организуя совместные с Киевом предприятия по выпуску БПЛА и обсуждать совместный с Макроном ядерный зонтик.

При этом очень сомнительно, что изворотливый русофоб Мерц согласится на то, чтобы Германия оказалась под защитой исключительно французского ядерного зонтика – «тевтонская гордость» не позволит оказаться в зависимости от своего главного конкурента на позицию европейского лидера. Представляется, что именно поэтому-то и появилась в сообщении DPA формулировка «совместное ядерное сдерживание» - читай, «совместный ядерный зонтик». То, что Германия уже плотно работает над тем, чтобы получить собственное ядерное оружие, подтверждают и данные Службы внешней разведки России.

Так, на сайте СВР появилось сообщение, что "немецкие специалисты способны в течение примерно месяца скрытно получить достаточное для одного ядерного взрывного устройства количество оружейного плутония в горячих камерах исследовательских лабораторий в Карлсруэ, Дрездене, Эрлангене и Юлихе, а в течение недели - оружейного урана на обогатительном предприятии в Гронау", - цитирует ТАСС пресс-бюро СВР. Кроме того, указывается, что «согласно поступающей в СВР информации, в профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность".

По данным СВР, западные союзники Берлина отмечают масштабность нынешних работ немцев по таким направлениям, как специальное материаловедение, физика ударных волн, ядерная и нейтронная физика, в которые вовлечены 30 национальных университетов. "В их числе - Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Аахена, Берлинский технический университет. Практические эксперименты осуществляются на шести функционирующих в этих центрах исследовательских реакторах", - указано в сообщении. Отмечается и тесная межведомственная координация производства взрывчатых веществ и систем электронного подрыва. В эту деятельность вовлечены основные концерны ВПК ФРГ - Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group, Umarex GmbH. Материалы и оборудование регулярно испытываются на полигонах немецких Сухопутных войск, - информирует СВР.

Между тем, столичная Berliner Zeitung сообщает о развернувшейся в ФРГ дискуссии по поводу того, нуждается ли Германия в собственном ядерном оружии. В этой связи газета приводит мнение эксперта по оборонной политике партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рюдигера Лукассена, кстати, бывшего полковника Бундесвера: «Германия нуждается в собственном атомном оружии и срочном введении обязательной всеобщей воинской повинности, включая женщин. Для этого необходимо, как можно быстрее, внести изменения в Конституцию», заявил этот политик новостному порталу t-online.

При этом г-н Лукассен, спикер по вопросам обороны фракции АдГ в Бундестаге, подчеркнул, что не считает, что «президент России Путин нападет на Германию, но опция такая существует». Именно поэтому, по его мнению, «если американского защитного ядерного зонтика не будет, Европа должна действовать самостоятельно, а Германии самой необходимо быть способной на ядерное сдерживание – в рамках стратегической автономии Европы и системы коллективной безопасности». Портал t-online цитирует и другого депутата Бундестага от АдГ – бывшего председателя молодежной организации этой партии Junge Alternative – Ханнеса Гнаука: «Германии нужен собственный ядерный щит».

Свои взгляды на отношения с Россией молодой функционер АдГ излагает следующим образом: «Стратегическое партнерство с Россией, например, в торговле или обеспечении энергоносителями необходимо, но при этом не следует забывать, что эта Россия не является нашим другом, правда, она и не наш враг. Ну, а если США действительно покинут НАТО, то ведущую роль в альянсе должна играть Германия». Словом, похоже, что даже в до сих пор, якобы, «нерукопожатной» для политического бомонда ФРГ партии «Альтернатива для Германии» вполне есть кадры, на которые председатель ХДС канцлер Мерц вполне может рассчитывать в своем стремлении создать самую сильную в Европе армию, но теперь уже без слова «конвенциональную», а оснащенную собственным ядерным оружием.