Российские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"FPV-дроны "КВН" ("Князь вандал Новгородский") на оптоволокне ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов - ключевого узла газотранспортной системы Украины", - заявили в канале российского оборонного ведомства в "Максе", сопроводив сообщение соответствующими кадрами.