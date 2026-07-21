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Российские ВС нанесли удар по компрессорной станции "Сумская"
Российские ВС нанесли удар по компрессорной станции "Сумская" Российские ВС нанесли удар по компрессорной станции "Сумская"

Российские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"FPV-дроны "КВН" ("Князь вандал Новгородский") на оптоволокне ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов - ключевого узла газотранспортной системы Украины", - заявили в канале российского оборонного ведомства в "Максе", сопроводив сообщение соответствующими кадрами.

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Теги:
#удар
#сумская
#вс рф
#компрессорная станция
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