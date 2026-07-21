Российские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
21 июля 2026 / 13:08
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
21 июля 2026 / 12:39
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
21 июля 2026 / 12:33
Безопасность
Российские ВС нанесли удар по компрессорной станции "Сумская"
21 июля 2026 / 12:46
© Минобороны России/ ТАСС
Российские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"FPV-дроны "КВН" ("Князь вандал Новгородский") на оптоволокне ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов - ключевого узла газотранспортной системы Украины", - заявили в канале российского оборонного ведомства в "Максе", сопроводив сообщение соответствующими кадрами.
Также по теме:
21.07.2026 12:15Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Киевом
20.07.2026 20:29Российские ВС продолжили наносить удары по портам Украины
20.07.2026 18:30В Шебекине жертвами атаки дрона ВСУ по автобусу стали пять человек
20.07.2026 15:29Российские средства ПВО нейтрализовали 917 дронов ВСУ
17.07.2026 19:45Секретарем Совбеза Украины будет назначен Игорь Клименко
Актуально