Президент США Дональд Трамп применил дополнительные импортные пошлины в размере 50% в отношении продукции из Канады. Соответствующее заявление опубликовано 20 июля на сайте Белого дома.
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Экономика
США применили импортные пошлины в размере 50% в отношении товаров из Канады
21 июля 2026 / 12:59
© Brandon Bell/ Getty Images/ТАСС
Президент США Дональд Трамп применил дополнительные импортные пошлины в размере 50% в отношении продукции из Канады. Соответствующее заявление опубликовано 20 июля на сайте Белого дома.
Согласно документу, дополнительные пошлины установлены "в качестве ответной меры на дискриминационные действия Канады против американской продукции". В заявлении сказано, что пошлины вводятся на широкий спектр продукции, "начиная вином и заканчивая хоккейными клюшками и цементом".
Вместе с тем действие новых пошлин не распространяется на энергоносители, калий, а также морепродукты и критические минералы.
Пошлины вступят в силу спустя 30 дней после подписания указа президентом США.
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