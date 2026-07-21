США применили импортные пошлины в размере 50% в отношении товаров из Канады

Президент США Дональд Трамп применил дополнительные импортные пошлины в размере 50% в отношении продукции из Канады. Соответствующее заявление опубликовано 20 июля на сайте Белого дома.

Президент США Дональд Трамп применил дополнительные импортные пошлины в размере 50% в отношении продукции из Канады. Соответствующее заявление опубликовано 20 июля на сайте Белого дома.

Согласно документу, дополнительные пошлины установлены "в качестве ответной меры на дискриминационные действия Канады против американской продукции". В заявлении сказано, что пошлины вводятся на широкий спектр продукции, "начиная вином и заканчивая хоккейными клюшками и цементом".

Вместе с тем действие новых пошлин не распространяется на энергоносители, калий, а также морепродукты и критические минералы.

Пошлины вступят в силу спустя 30 дней после подписания указа президентом США.