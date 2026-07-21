ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Волоховское Харьковской области

Военнослужащие группировки войск "Север" за прошедшие сутки установили контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Военнослужащие группировки войск "Север" за прошедшие сутки установили контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что этого удалось достичь в ходе решительных действий подразделений группировки войск "Север".