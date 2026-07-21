До США необходимо довести реальную ситуацию в зоне СВО

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Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 июня прибыл с визитом в Манилу, где ему предстоит принять участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 июня прибыл с визитом в Манилу, где ему предстоит принять участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на полях мероприятий АСЕАН прорабатывается встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил 20 июля, что был бы готов к встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле.

"Не уверен, что это окончательно согласовано. Но мы бы были готовы к встрече с ними. Конечно", - сказал Рубио, отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он встретиться с Лавровым или министром иностранных дел КНР Ван И на полях упомянутых мероприятий на Филиппинах.

Последний телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марко Рубио состоялся 25 мая 2026 года.

В ходе беседы Лавров по поручению президента Владимира Путина официально уведомил американскую сторону о том, что в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооружённые силы РФ приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений.

Лавров также привлёк внимание к заявлению МИД России от 25 мая, в котором США, наряду с другими государствами, имеющими представительства в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.

Кроме того, министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договорённостях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что усилия евроэлит и киевского режима подрывают эти договорённости, которые открывали путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов.

Руководители внешнеполитических ведомств обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы. Лавров и Рубио подтвердили обоюдный настрой, несмотря на разногласия, активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга.

По данным Госдепартамента США, разговор состоялся по запросу российской стороны.

Личная встреча руководителей внешнеполитических ведомств России и США состоялась и год назад на аналогичном мероприятии в АСЕАН в Куала-Лумпуре. Через месяц после нее прошли переговоры лидеров двух государств в Анкоридже.

В сентябле прошлого года прошла также встреча Лаврова и Рубио на полях ГА ООН, однако официальной информации о ее содержании не сообщила ни одна из сторон.

Главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов отмечает, что «в целом диалог между странами продолжается. Мы на разных уровнях обсуждаем и украинскую ситуацию, и снятие двухсторонних раздражителей, хотя эти процессы идут медленно вследствие негативной роли тех лоббистских групп, которые присутствуют в американском политическом процессе. Но в любом случае наличие диалога лучше, чем его отсутствие, как бы банально это не звучало. По сравнению с администрацией Байдена произошло заметное движение вперед в контактах сторон. Поэтому если Рубио готов встречаться, то такая встреча пройдет и будет полезной для дальнейшего сближения наших позиций».  

По мнению эксперта, «возможно и конструктивное взаимодействие по украинской проблематике, если американская сторона будет оказывать заметное давление на Киев и выполнять те договоренности, к которым стороны пришли в Анкоридже. Но пока мы этого не наблюдаем.  Поэтому необходимо продолжать диалог, чтобы довести американцам ситуацию на земле и осветить мнимые возможности киевского режима по дестабилизации ситуации в России. Возможно, часть участников американского политического класса находится под неким иллюзорным впечатлением последних киевских атак по нашей территории. Но для этого нам необходим диалог, чтобы объяснять им, как обстоят дела».          

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Теги:
#манила
#переговоры
#лавров
#рубио
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