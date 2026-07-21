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Экономика
Мишустин призвал продолжать стимулировать спрос на российскую продукцию
Мишустин призвал продолжать стимулировать спрос на российскую продукцию Мишустин призвал продолжать стимулировать спрос на российскую продукцию

Необходимо продолжать стимулировать спрос на отечественную продукцию. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с директором Фонда развития промышленности (ФРП) Романом Петруцей.

Необходимо продолжать стимулировать спрос на отечественную продукцию. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с директором Фонда развития промышленности (ФРП) Романом Петруцей.

"Очень важно продолжать стимулирование спроса на российскую продукцию, активнее поддерживать создание в стране в том числе импортозамещающих производств. Помогать в реализации инвестпроектов в обрабатывающих отраслях с высокой добавленной стоимостью, в модернизации предприятий, повышении конкурентоспособности отечественной продукции", - сказал он, добавив, что все указанные задачи реализуются фондом и попросив собеседника держать эти вопросы на личном контроле.

По словам премьера, ФРП помогает формировать в России современные высокотехнологичные производства. Он отметил, что в рабочих поездках по регионам часто видит продукцию, создание которой стало возможно благодаря участию фонда.

"Эта продукция представлена также и на крупнейшей промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Применяется в медицинской промышленности и выпуске лекарств, в автомобилестроении, станкостроении, в области связи, добыче полезных ископаемых и многих других отраслях", - уточнил Мишустин.

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Теги:
#спрос
#россия
#мишустин
#продукция
#симулирование
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