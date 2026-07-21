Мишустин призвал продолжать стимулировать спрос на российскую продукцию

Необходимо продолжать стимулировать спрос на отечественную продукцию. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с директором Фонда развития промышленности (ФРП) Романом Петруцей.

Необходимо продолжать стимулировать спрос на отечественную продукцию. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с директором Фонда развития промышленности (ФРП) Романом Петруцей.

"Очень важно продолжать стимулирование спроса на российскую продукцию, активнее поддерживать создание в стране в том числе импортозамещающих производств. Помогать в реализации инвестпроектов в обрабатывающих отраслях с высокой добавленной стоимостью, в модернизации предприятий, повышении конкурентоспособности отечественной продукции", - сказал он, добавив, что все указанные задачи реализуются фондом и попросив собеседника держать эти вопросы на личном контроле.

По словам премьера, ФРП помогает формировать в России современные высокотехнологичные производства. Он отметил, что в рабочих поездках по регионам часто видит продукцию, создание которой стало возможно благодаря участию фонда.

"Эта продукция представлена также и на крупнейшей промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Применяется в медицинской промышленности и выпуске лекарств, в автомобилестроении, станкостроении, в области связи, добыче полезных ископаемых и многих других отраслях", - уточнил Мишустин.