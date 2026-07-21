Песков: склады Wildberries не используются для товаров для ВС РФ

Склады Wildberries не используются для поставок товаров для нужд российских ВС, Киев продолжает бить по мирным объектам. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Склады Wildberries не используются для поставок товаров для нужд российских ВС, Киев продолжает бить по мирным объектам. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не так", - ответил он на соответствующий вопрос. "Киевский режим продолжает наносить удары по мирным целям, в этом его террористическая сущность", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, ситуация у компании, а также представителей малого и среднего бизнеса после этой атаки непростая, но власти остаются на связи с Wildberries.

В минувшую субботу стало известно, что логистические комплексы компании Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) подверглись атаке украинских дронов. В Московском регионе из-за падения беспилотников также произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. В результате в Котовске погибли 7 человек, 25 получили ранения. В Подмосковье погиб 1 человек, еще 37 пострадали.