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В России вузы приняли уже свыше 1,1 млн документов на поступление
В России вузы приняли уже свыше 1,1 млн документов на поступление В России вузы приняли уже свыше 1,1 млн документов на поступление

В России число абитуриентов, подавших документы на поступление высшие учебные заведения в рамках приемной кампании 2026 года, составило более 1,1 млн человек. Об этом со ссылкой на Минобрнауки РФ сообщает ТАСС.

В России число абитуриентов, подавших документы на поступление высшие учебные заведения в рамках приемной кампании 2026 года, составило более 1,1 млн человек. Об этом со ссылкой на Минобрнауки РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, к настоящему времени "документы на поступление в российские университеты подали более 1,1 млн абитуриентов".

Традиционно самыми популярными у поступающих остаются такие направления подготовки, как информатика и вычислительная техника, педагогическое образование, лечебное дело, инженерное дело и технические науки.

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#документы
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#вузы
#абитуриенты
#россия
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