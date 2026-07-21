В России вузы приняли уже свыше 1,1 млн документов на поступление

В России число абитуриентов, подавших документы на поступление высшие учебные заведения в рамках приемной кампании 2026 года, составило более 1,1 млн человек. Об этом со ссылкой на Минобрнауки РФ сообщает ТАСС .

В России число абитуриентов, подавших документы на поступление высшие учебные заведения в рамках приемной кампании 2026 года, составило более 1,1 млн человек. Об этом со ссылкой на Минобрнауки РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, к настоящему времени "документы на поступление в российские университеты подали более 1,1 млн абитуриентов".

Традиционно самыми популярными у поступающих остаются такие направления подготовки, как информатика и вычислительная техника, педагогическое образование, лечебное дело, инженерное дело и технические науки.