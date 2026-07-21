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"Внести в массы" идею пересмотра ядерной политики призывает министр обороны Японии
Перспективы этого процесса оценивает японист Валерий Кистанов
"Внести в массы" идею пересмотра ядерной политики призывает министр обороны Японии "Внести в массы" идею пересмотра ядерной политики призывает министр обороны Японии

Министр обороны Синдзиро Коидзуми Японии заявил, что в стране необходима дискуссия по поводу ядерного оружия, сообщает агентство Киодо цусин. Япония «не может не затронуть» этот вопрос, заявил Коидзуми в онлайн-программе, вышедшей в пятницу, имея в виду обсуждение подходов к изменению т.н. «трех неядерных принципов», которыми руководствуется Токио в определении своей политики в отношении использования атомной энергии и ядерного оружия.

Министр обороны Синдзиро Коидзуми Японии заявил, что в стране необходима дискуссия по поводу ядерного оружия, сообщает агентство Киодо цусин. Япония «не может не затронуть» этот вопрос, заявил Коидзуми в онлайн-программе, вышедшей в пятницу, имея в виду обсуждение подходов к изменению т.н. «трех неядерных принципов», которыми руководствуется Токио в определении своей политики в отношении использования атомной энергии и ядерного оружия.

Коидзуми заявил, что ситуация в сфере безопасности в Японии стала более напряженной, и подчеркнул, что Японии необходимо изменить подход, при котором некоторые темы считаются неприемлемыми для обсуждения.

В декабре прошлого года неназванный высокопоставленный чиновник, участвовавший в разработке политики безопасности при правительстве премьер-министра Санаэ Такаити, заявил, что Япония должна обладать ядерным оружием, что вызвало негативную реакцию со стороны оппозиционных партий и ряда стран.

Бывший министр обороны Ицунори Онодэра в конце прошлого года также заявил, что Японии необходимо обсудить будущее «неядерных принципов». Принципы – не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие – были приняты в форме парламентской резолюции в начале 70-х годов прошлого века и не имеют обязательной силы. Однако они стали одним из символов пацифистской внешней политики Японии, проводимой в послевоенный период.

К широкой дискуссии по вопросу отношения к ядерному оружию призывал после своей отставки покойный премьер-министр Синдзо Абэ, убежденной последовательницей и ученицей которого является нынешний премьер Японии Санаэ Такаити. Она также заявляла о необходимости пересмотреть принцип отказа от ввоза в Японию ядерного оружия, правда находясь в то время в неофициальном статусе.

Тема пересмотра ядерной политики Японии все активнее вносится в общественное создание в преддверии пересмотра доктринальных документов в области безопасности страны, обнародование которых ожидается в декабре нынешнего года.

Коидзуми в своем заявлении упомянул Францию и Финляндию, которые проводят политику, направленную на усиление ядерного сдерживания. В июне парламент Финляндии принял законопроект, разрешающий ввоз ядерного оружия в страну, а президент Франции Эммануэль Макрон в марте заявил, что его страна увеличит количество ядерных боеголовок.

Руководитель Центра Японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов отмечает, что «общественность Японии в большинстве против того, чтобы Япония обладала ядерным оружием. В стране широко распространены мнения, что Япония, как единственная в мире жертва применения ядерного оружия должна не то, что стремиться к обладанию, а наоборот возглавить в мире движение за запрещение ядерного оружия. Особенно в этом плане активно действуют мэры городов Хиросимы и Нагасаки. Но политики Японии придерживаются другого мнения. Новый премьер-министр Такаити считается внешнеполитическим ястребом, и предполагается, что она будет дело вести к тому, чтобы ужесточить внешнюю политику Японии, а также политику в сфере безопасности и наращивать военный потенциал. Все это делается под предлогом, что международная обстановка вокруг Японии  обостряется, идут угрозы Японии со стороны Китая, КНДР и России. Упоминается тезис, что все эти три страны являются ядерными державами и одна Япония не имеет ядерного оружия. Но при этом не особенно стараются упоминать тот факт, что Япония находится под защитой американского ядерного зонтика. И под предлогом этого начинает муссироваться тема, о том, что Японии нужно обзавестись ядерным оружием. Да, так вопрос не ставится, но идут призывы к тому, чтобы начать дискуссии. В Японии действуют добровольно взятые обязательства – не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие. Но эти три принципа хотят пересмотреть и начать с того, чтобы разрешить ввозить ядерное оружие. При этом всем известно, что американские АПЛ и авианосцы, которые базируются в Японии, имеют ядерное оружие на своем борту».  

Эксперт указал, что «для того, чтобы полностью отказаться от «трех неядерных принципов», Япония должна пересмотреть Конституцию, чего добиваются японские правящие круги. Потом легализовать Силы Самообороны в качестве полноценной армии и т. д. Поэтому такое общее законодательное оформление наверно откроет путь к ядерному оружию. Но я не думаю, что в ближайшее время Япония пойдет на это. Такой шаг сильно испортит отношения и с Китаем, и с другими странами региона, где еще живы воспоминания о японской агрессии. Поэтому политическое решение об обладании ядерным оружием в обозримом времени вряд ли будет принято. Но нарастают призывы к этому, и подтверждение тому - выступление министра обороны Коидзуми».      

           

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Теги:
#япония
#коидзуми
#ядерная политика
#япония
#коидзуми
#ядерная политика
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