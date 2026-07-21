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Лавров прилетел на Филиппины для участия в мероприятиях АСЕАН
Лавров прилетел на Филиппины для участия в мероприятиях АСЕАН Лавров прилетел на Филиппины для участия в мероприятиях АСЕАН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Манилу, где намерен принять участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Правительственный борт совершил посадку в аэропорту Манилы, сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Манилу, где намерен принять участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Правительственный борт совершил посадку в аэропорту Манилы, сообщает ТАСС.

С 21 по 23 июля глава российской дипломатии примет участие в совещании глав МИД АСЕАН в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

Ожидается, что на предстоящих мероприятиях российская делегация изложит оценку положения дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе, "включая усиление в нем конфликтного потенциала на фоне проводимой Западом линии на милитаризацию АТР, внедрении в эту часть мира силового потенциала НАТО и расширении сетей блоковых механизмов".

Ранее стало известно, что в проработке находится встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Лаврова и Марко Рубио. В Госдепартаменте подтвердили, что Рубио примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН в столице Филиппин, где он будет находиться с 19 по 23 июля. 

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Теги:
#мероприятия
#участие
#филиппины
#асеан
#лавров
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