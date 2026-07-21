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Новак сообщил об улучшении ситуации с топливом в ряде регионов
Новак сообщил об улучшении ситуации с топливом в ряде регионов Новак сообщил об улучшении ситуации с топливом в ряде регионов

Меры правительства по стабилизации топливного рынка уже имеют результаты: в ряде регионов отменяются ограничения на отпуск топлива, растет число работающих заправок и сокращаются очереди. На это обратил внимание вице-премьер РФ Александр Новак в эфире "Вестей".

Меры правительства по стабилизации топливного рынка уже имеют результаты: в ряде регионов отменяются ограничения на отпуск топлива, растет число работающих заправок и сокращаются очереди. На это обратил внимание вице-премьер РФ Александр Новак в эфире "Вестей".

"Принимаемые меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по уменьшению очередей", - отметил он после совещания по ситуации на внутреннем топливном рынке.

Новак отметил, что эффективными оказались меры по запрету экспорта нефтепродуктов, насыщению рынка за счет импорта, а также наращиванию объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов. Вместе с тем в некоторых регионах остается напряженная ситуация. "И в ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами", - указал он.

Кроме того, по словам вице-премьера, особое внимание уделяется снабжению аграриев, учитывая, что осуществляется уборочная кампания. Все регионы, входящие в программу северного завоза, получат необходимые объемы нефтепродуктов, заверил он.

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Теги:
#новак
#топливо
#регионы
#улучшение
#ситуация
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