Новак сообщил об улучшении ситуации с топливом в ряде регионов

Меры правительства по стабилизации топливного рынка уже имеют результаты: в ряде регионов отменяются ограничения на отпуск топлива, растет число работающих заправок и сокращаются очереди. На это обратил внимание вице-премьер РФ Александр Новак в эфире "Вестей" .

Меры правительства по стабилизации топливного рынка уже имеют результаты: в ряде регионов отменяются ограничения на отпуск топлива, растет число работающих заправок и сокращаются очереди. На это обратил внимание вице-премьер РФ Александр Новак в эфире "Вестей".

"Принимаемые меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по уменьшению очередей", - отметил он после совещания по ситуации на внутреннем топливном рынке.

Новак отметил, что эффективными оказались меры по запрету экспорта нефтепродуктов, насыщению рынка за счет импорта, а также наращиванию объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов. Вместе с тем в некоторых регионах остается напряженная ситуация. "И в ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами", - указал он.

Кроме того, по словам вице-премьера, особое внимание уделяется снабжению аграриев, учитывая, что осуществляется уборочная кампания. Все регионы, входящие в программу северного завоза, получат необходимые объемы нефтепродуктов, заверил он.