Названы самые популярные у россиян страны в 2026 году

В этом году 8% российских граждан планируют поехать за рубеж, в числе наиболее популярных направлений - Турция (20%), Абхазия (19%), Таиланд (13%), Египет (12%) и Китай (9%). Об этом со ссылкой на данные исследования Роскачества сообщает ТАСС .

В этом году 8% российских граждан планируют поехать за рубеж, в числе наиболее популярных направлений - Турция (20%), Абхазия (19%), Таиланд (13%), Египет (12%) и Китай (9%). Об этом со ссылкой на данные исследования Роскачества сообщает ТАСС.

Так, каждый 10-й россиянин за последние 12 месяцев совершал поездки за рубеж. Самой востребованной страной стала Турция, ее посетили 21% респондентов, второе место у Абхазии (16%). Среди популярных зарубежных направлений также Египет (10%), Белоруссия (10%) и Китай (9%).

Как отмечается, 68% граждан совершали поездки по РФ за последние 12 месяцев. "В сравнении с годом ранее россияне стали активнее путешествовать. Положительная динамика стала возможна за счет поездок внутри России: если в 2025 году 23% отвечали, что совершали поездки в другой регион, то год спустя таких уже 28%. Почти четверть путешествовали по городам внутри региона и 17% - в сельскую местность", - следует из материалов исследования.

Самыми популярными направлениями для туризма в России за последние 12 месяцев оказались Москва (20%), Сочи и курорты Краснодарского края (15%), города Поволжья (14%), Крым (12%) и Санкт-Петербург (9%).

Всего путешествие по России в текущем году планируют 57% сограждан. Сочи и курорты Краснодарского края намереваются посетить 19% опрошенных, 16% - Москву. В Крым и Поволжье планируют отправиться 13% респондентов, 9% - на Кавказские Минеральные Воды.

Опрос проводился среди 1,5 тыс. россиян старше 18 лет их всех федеральных округов РФ.