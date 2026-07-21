Число лабораторно подтвержденных летальных исходов от лихорадки Эбола достигло в Демократической Республике Конго (ДРК) 967, увеличившись за сутки на 37. Об этом информировало министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.
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Общество
В ДР Конго за сутки зарегистрировали 37 летальных исходов от Эболы
21 июля 2026 / 15:14
© Michel Lunanga/ Getty Images/ТАСС
Число лабораторно подтвержденных летальных исходов от лихорадки Эбола достигло в Демократической Республике Конго (ДРК) 967, увеличившись за сутки на 37. Об этом информировало министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.
Число заболевших Эболой составляет 2 423, это на 79 больше, чем накануне. Показатель смертности - 39,9%.
В медучреждениях остаются 734 пациента, что на 10 больше, чем сутками ранее. Показатель отслеживания контактов инфицированных Эболой составляет 81,1%.
Вспышка Эболы на востоке ДРК и в Уганде началась 15 мая. Эпицентр находится в конголезской провинции Итури.
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