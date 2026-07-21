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NYT: Трамп отклонил порядка 6 тыс. прошений о помиловании перед Днем независимости
NYT: Трамп отклонил порядка 6 тыс. прошений о помиловании перед Днем независимости NYT: Трамп отклонил порядка 6 тыс. прошений о помиловании перед Днем независимости

Президент США Дональд Трамп в преддверии 250-летия независимости страны помиловал менее 20 человек, не удовлетворив порядка 6 тыс. прошений. Об этом пишет газета The New York Times.

Президент США Дональд Трамп в преддверии 250-летия независимости страны помиловал менее 20 человек, не удовлетворив порядка 6 тыс. прошений. Об этом пишет газета The New York Times.

В материале указывается, что американский лидер "вне очереди смягчил наказания или выдал помилования для соратников". В числе помилованных осужденный за мошенничество донор Республиканской партии, а также нарушители закона об охране воздуха.

Некоторое время назад газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники отмечала, что американская администрация рассматривает возможность помилования Трампом 250 человек по случаю 250-летия со дня основания США.

По данным WSJ, Трамп в апреле, даровал уже около 1 600 помилований за свой второй срок - больше, чем любой другой президент США в истории. Помилования получили, в частности, союзники и доноры нынешнего американского лидера, а также фигуранты дел, связанных со штурмом Капитолия 6 января 2021 года.

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Теги:
#помилование
#трамп
#день независимости
#прошения
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