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Российские ВС поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ большой дальности
Российские ВС поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ большой дальности Российские ВС поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ большой дальности

Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по местам сборки и хранения беспилотных летальных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) большой дальности, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по местам сборки и хранения беспилотных летальных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) большой дальности, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотников большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.

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Теги:
#бпла
#всу
#вс рф
#места сборки
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