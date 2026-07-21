Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по местам сборки и хранения беспилотных летальных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) большой дальности, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
21 июля 2026 / 13:08
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
21 июля 2026 / 12:39
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
21 июля 2026 / 12:33
Безопасность
Российские ВС поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ большой дальности
21 июля 2026 / 15:45
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по местам сборки и хранения беспилотных летальных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) большой дальности, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотников большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.
Теги:
Также по теме:
21.07.2026 12:46Российские ВС нанесли удар по компрессорной станции "Сумская"
21.07.2026 12:15Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Киевом
20.07.2026 20:29Российские ВС продолжили наносить удары по портам Украины
20.07.2026 18:30В Шебекине жертвами атаки дрона ВСУ по автобусу стали пять человек
20.07.2026 15:29Российские средства ПВО нейтрализовали 917 дронов ВСУ
Актуально