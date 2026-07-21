Российские ВС поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ большой дальности

Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по местам сборки и хранения беспилотных летальных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) большой дальности, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по местам сборки и хранения беспилотных летальных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) большой дальности, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотников большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.