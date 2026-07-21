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Делегацию РФ на саммите АТЭС в Китае возглавит Путин
Делегацию РФ на саммите АТЭС в Китае возглавит Путин Делегацию РФ на саммите АТЭС в Китае возглавит Путин

Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, который примет Шэньчжэнь 18-19 ноября. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в беседе с ТАСС.

Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, который примет Шэньчжэнь 18-19 ноября. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в беседе с ТАСС.

"Нынешний год в АТЭС будет крайне насыщенным и продуктивным. Китайцы выдвинули актуальный лозунг о создании в АТР процветающего сообщества. Наметили три магистральных вектора - открытость, инновации, сотрудничество. Саммит состоится 18-19 ноября в Шэньчжэне. Российскую делегацию возглавит президент Владимир Путин. Это говорит о том о том, какое значение мы придаем экономическим отношениям с партнерами в АТР, в частности с Китаем, высокой оценке нами китайских подходов к наращиванию потенциала АТЭС по стимулированию прогресса и благосостояния", - указал он.

Вместе с тем Бердыев отметил, что под китайским председательством всего пройдут 11 министерских конференций. "Одна из главных ипостасей АТЭС - выступать "фабрикой мысли", генерировать прикладные идеи. Они сегодня как никогда востребованы, чтобы развернуть вспять волну протекционизма, санкций, вывести региональную экономику на траекторию интеграции", - заключил дипломат.

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Теги:
#атэс
#китай
#делегация
#путин
#саммит
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