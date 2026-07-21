Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 июля 2026 / 18:05
КОТИРОВКИ
USD
21/07
78.3159
EUR
21/07
89.5542
Новости часа
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут оказаться военным преступлением Дмитрий Садовников вступил в должность мэра Якутска
Москва
21 июля 2026 / 18:05
Котировки
USD
21/07
currency
78.3159
0.0000
EUR
21/07
currency
89.5542
0.0000
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
21 июля 2026 / 13:08
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
21 июля 2026 / 12:39
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
21 июля 2026 / 12:33
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Здравоохранение и медицина / Многополярный мир
Общество
MANA: в Малави начали использовать препарат для профилактики ВИЧ
MANA: в Малави начали использовать препарат для профилактики ВИЧ MANA: в Малави начали использовать препарат для профилактики ВИЧ

В Малави начали применять препарат ленакапавир для профилактики ВИЧ с действием до шести месяцев, передает информагентство MANA.

В Малави начали применять препарат ленакапавир для профилактики ВИЧ с действием до шести месяцев, передает информагентство MANA.

Сообщается, что на первом этапе препарат доступен в некоторых медучреждениях в округах Блантайр и Лилонгве. Его смогут получать ВИЧ-отрицательные люди, которые подвергаются повышенному риску заражения. Среди них, в частности, те, у кого есть несколько половых партнеров, а также партнеры ВИЧ-положительных людей, у которых не подавлена вирусная нагрузка.

Ленакапавир является средством доконтактной профилактики ВИЧ и вводится два раза в год. Его рассматривают в качестве альтернативы ежедневному приему профилактических препаратов, который для некоторых людей сопряжен с трудностями. Препарат не защищает от других инфекций, передающихся половым путем, и не предназначен для лечения уже имеющейся ВИЧ-инфекции.

ВОЗ рекомендовала использование ленакапавира для профилактики ВИЧ в 2025 году. В организации отметили, что в ходе клинических испытаний препарат предотвращал почти все случаи инфицирования среди людей из групп риска.

Ранее поставки ленакапавира также начались в Замбию, Зимбабве, Кению, Лесото, Мозамбик, Нигерию, Уганду, Эсватини и ЮАР.

  • new_top
Теги:
#малави
#профилактика
#вич
#препарат
Также по теме:
21.07.2026 15:14
В ДР Конго за сутки зарегистрировали 37 летальных исходов от Эболы
20.07.2026 15:17
Число заболевших Эболой в ДР Конго составило более 2,3 тыс.
15.07.2026 18:28
Онищенко назвал способы продления жизни
15.07.2026 15:29
В Китае впервые установили имплант в мозг человека для восстановления функции руки
15.07.2026 14:45
Мишустин заявил, что российские лекарства не должны уступать зарубежным аналогам
15.07.2026 12:45
В ДР Конго число заразившихся Эболой возросло до 2 011
14.07.2026 19:15
В Японии 4,5 тыс. человек госпитализированы за неделю из-за жары
14.07.2026 17:59
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит выписана после пересадки легкого
13.07.2026 12:29
ВЦИОМ: почти половина россиян верит в изобретение средства от старости в этом веке
10.07.2026 20:15
Голикова заявила, что более трети взрослых россиян страдают "болезнями-всадниками"
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
17:13
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут оказаться военным преступлением
16:58
Дмитрий Садовников вступил в должность мэра Якутска
16:45
Песков: для России неприемлемо размещение иностранного контингента на Украине
16:30
Грушко: Россия учтет в военном планировании ядерные разработки Германии
16:15
MANA: в Малави начали использовать препарат для профилактики ВИЧ
15:59
Делегацию РФ на саммите АТЭС в Китае возглавит Путин
15:45
Российские ВС поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ большой дальности
15:30
NYT: Трамп отклонил порядка 6 тыс. прошений о помиловании перед Днем независимости
15:14
В ДР Конго за сутки зарегистрировали 37 летальных исходов от Эболы
14:59
Названы самые популярные у россиян страны в 2026 году
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО