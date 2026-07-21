MANA: в Малави начали использовать препарат для профилактики ВИЧ

В Малави начали применять препарат ленакапавир для профилактики ВИЧ с действием до шести месяцев, передает информагентство MANA .

В Малави начали применять препарат ленакапавир для профилактики ВИЧ с действием до шести месяцев, передает информагентство MANA.

Сообщается, что на первом этапе препарат доступен в некоторых медучреждениях в округах Блантайр и Лилонгве. Его смогут получать ВИЧ-отрицательные люди, которые подвергаются повышенному риску заражения. Среди них, в частности, те, у кого есть несколько половых партнеров, а также партнеры ВИЧ-положительных людей, у которых не подавлена вирусная нагрузка.

Ленакапавир является средством доконтактной профилактики ВИЧ и вводится два раза в год. Его рассматривают в качестве альтернативы ежедневному приему профилактических препаратов, который для некоторых людей сопряжен с трудностями. Препарат не защищает от других инфекций, передающихся половым путем, и не предназначен для лечения уже имеющейся ВИЧ-инфекции.

ВОЗ рекомендовала использование ленакапавира для профилактики ВИЧ в 2025 году. В организации отметили, что в ходе клинических испытаний препарат предотвращал почти все случаи инфицирования среди людей из групп риска.

Ранее поставки ленакапавира также начались в Замбию, Зимбабве, Кению, Лесото, Мозамбик, Нигерию, Уганду, Эсватини и ЮАР.