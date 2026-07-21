Грушко: Россия учтет в военном планировании ядерные разработки Германии

Исследования Германии в сфере ядерно-оружейной разработки не оказались неожиданностью, России следует учитывать это в военном планировании. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко при общении с журналистами, передает ТАСС .

Исследования Германии в сфере ядерно-оружейной разработки не оказались неожиданностью, России следует учитывать это в военном планировании. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко при общении с журналистами, передает ТАСС.

"В последнее время происходят серьезные изменения в законодательстве ряда стран, которые развиваются в сторону возможности приема на свои территории американских и других ядерных средств. Появляются такие концепции вроде французского европейского ядерного зонтика. Поэтому то, что делается ФРГ, это совершенно неудивительно, тем более учитывая высокий технологический промышленный потенциал этой страны. Разумеется, это реальности, которые тоже нужно учитывать в нашем военном планировании", - отметил он, комментируя заявление СВР РФ о планах ФРГ получить доступ к ядерному оружию.

"Мы видим, что такая линия в целом встраивается в общую линию Запада, в первую очередь государств НАТО, которая последовательно усиливает роль ядерного компонента не только в военных стратегиях, но и в военном планировании. Как известно, альянс самопроизвольно присвоил себе ядерный статус", - указал дипломат.

Ранее в СВР РФ сообщили, что в Европе вызывает крайнюю обеспокоенность намерение властей ФРГ получить прямой доступ к ядерному оружию с учетом реваншистских настроений в Берлине.