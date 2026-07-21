Песков: для России неприемлемо размещение иностранного контингента на Украине

Для России совершенно неприемлемо размещение иностранного военного контингента на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Для России совершенно неприемлемо размещение иностранного военного контингента на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Для нас абсолютно неприемлемо размещение иностранного военного контингента, такие действия мы допустить не можем", - подчеркнул он.

Представитель Кремля также обратил внимание, что в Евросоюзе на высшем уровне не раз говорили о планах по размещению иностранных контингентов на Украине.

"К сожалению, мечта по размещению иностранных военных контингентов не странная, и это не мечта. Это действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах ЕС и вынашивают в том числе в НАТО", - указал он.

"Неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть, и более того это станет частью гарантий безопасности для Украины", - отметил Песков.

"Собственно, специальная военная операция и проводится для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на Украине", - заключил он.