Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
21 июля 2026 / 18:06
КОТИРОВКИ
USD
21/07
78.3159
EUR
21/07
89.5542
Новости часа
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут оказаться военным преступлением Дмитрий Садовников вступил в должность мэра Якутска
Москва
21 июля 2026 / 18:06
Котировки
USD
21/07
currency
78.3159
0.0000
EUR
21/07
currency
89.5542
0.0000
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
21 июля 2026 / 13:08
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
21 июля 2026 / 12:39
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
21 июля 2026 / 12:33
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Дмитрий Садовников вступил в должность мэра Якутска
Дмитрий Садовников вступил в должность мэра Якутска Дмитрий Садовников вступил в должность мэра Якутска

Избранный депутатами Якутской городской Думы на должность мэра Якутска Дмитрий Садовников вступил в должность. Соответствующее сообщение распространила окружная администрация города.

Избранный депутатами Якутской городской Думы на должность мэра Якутска Дмитрий Садовников вступил в должность. Соответствующее сообщение распространила окружная администрация города.

"Дмитрий Садовников вступил в должность мэра Якутска после торжественной инаугурации. Ему вручили символические ключи от города. Нового мэра поздравил лично глава Якутии Айсен Николаев", - сказано в сообщении.

Избрание мэра Якутска прошло 20 июля - впервые по новому порядку, предусмотренному региональным законом о местном самоуправлении. На внеочередной сессии Якутской городской думы депутаты приняли досрочную отставку прежнего мэра Евгения Григорьева и большинством голосов в ходе открытого голосования избрали главой столицы Якутии Садовникова. 

В декабре прошлого года депутаты Госсобрания Якутии приняли во втором окончательном чтении региональный закон о местном самоуправлении. 

  • new_top
Теги:
#мэр
#якутск
#должность
#дмитрий садовников
Также по теме:
21.07.2026 13:43
Песков: склады Wildberries не используются для товаров для ВС РФ
21.07.2026 11:39
Единое пособие будут выплачивать только при уходе за близким родственником
20.07.2026 19:58
Президент РФ продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
20.07.2026 19:14
Глава МИД КНДР отметила наращивание контактов с Россией в ряде областей
20.07.2026 18:58
Балицкий назвал ситуацию в Энергодаре сложной, но контролируемой
20.07.2026 16:13
Лавров провел встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи
20.07.2026 14:59
The Times: в Германии наблюдается "смена настроения" в сторону переговоров с Россией
20.07.2026 12:45
Жителей России в августе ждут 21 рабочий день и 10 выходных
20.07.2026 11:21
Главой Якутска избрали Дмитрия Садовникова
17.07.2026 21:58
ФАС России разработала новые правила возврата ж/д билетов
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
Лучшее, что Трамп может сделать с Ираном – не делать ничего. Мнение
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
Экономист Колташов: «картонный» майдан усилил позиции Зеленского
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
США готовы отказаться от сотрудничества с УВКБ ООН
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
17:13
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут оказаться военным преступлением
16:58
Дмитрий Садовников вступил в должность мэра Якутска
16:45
Песков: для России неприемлемо размещение иностранного контингента на Украине
16:30
Грушко: Россия учтет в военном планировании ядерные разработки Германии
16:15
MANA: в Малави начали использовать препарат для профилактики ВИЧ
15:59
Делегацию РФ на саммите АТЭС в Китае возглавит Путин
15:45
Российские ВС поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ большой дальности
15:30
NYT: Трамп отклонил порядка 6 тыс. прошений о помиловании перед Днем независимости
15:14
В ДР Конго за сутки зарегистрировали 37 летальных исходов от Эболы
14:59
Названы самые популярные у россиян страны в 2026 году
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО