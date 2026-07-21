Избранный депутатами Якутской городской Думы на должность мэра Якутска Дмитрий Садовников вступил в должность. Соответствующее сообщение распространила окружная администрация города.

Избранный депутатами Якутской городской Думы на должность мэра Якутска Дмитрий Садовников вступил в должность. Соответствующее сообщение распространила окружная администрация города.

"Дмитрий Садовников вступил в должность мэра Якутска после торжественной инаугурации. Ему вручили символические ключи от города. Нового мэра поздравил лично глава Якутии Айсен Николаев", - сказано в сообщении.

Избрание мэра Якутска прошло 20 июля - впервые по новому порядку, предусмотренному региональным законом о местном самоуправлении. На внеочередной сессии Якутской городской думы депутаты приняли досрочную отставку прежнего мэра Евгения Григорьева и большинством голосов в ходе открытого голосования избрали главой столицы Якутии Садовникова.

В декабре прошлого года депутаты Госсобрания Якутии приняли во втором окончательном чтении региональный закон о местном самоуправлении.