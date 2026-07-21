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ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут оказаться военным преступлением
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут оказаться военным преступлением ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут оказаться военным преступлением

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут оказаться военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Об этом заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан, передает ТАСС.

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут оказаться военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Об этом заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан, передает ТАСС.

"Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права", - отметил он на брифинге в Женеве. 

Вместе с тем Аль-Хитан указал на необходимость проведения соответствующего расследования.

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Теги:
#оон
#всу
#военное преступление
#удары
#wildberries
#склады
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