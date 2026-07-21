ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут оказаться военным преступлением

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут оказаться военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Об этом заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан, передает ТАСС .

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут оказаться военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Об этом заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан, передает ТАСС.

"Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права", - отметил он на брифинге в Женеве.

Вместе с тем Аль-Хитан указал на необходимость проведения соответствующего расследования.