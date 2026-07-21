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Территория Киргизии выросла до 20 млн га
Территория Киргизии выросла до 20 млн га Территория Киргизии выросла до 20 млн га

Территория Киргизии увеличилась до 20 млн га после уточнения государственной границы с соседними странами. Такое заявление сделал президент республики Садыр Жапаров.

Территория Киргизии увеличилась до 20 млн га после уточнения государственной границы с соседними странами. Такое заявление сделал президент республики Садыр Жапаров.

"До 2020 года общая площадь Кыргызстана составляла 199,9 тыс. кв. м, или 19 млн 994 тыс. га. После уточнения госграницы с соседними странами территория нашей страны выросла на 15 572 га, и сегодня площадь Кыргызстана составляет 20 миллионов 9 тысяч 572 га", - следует из публикации главы государства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Вместе с тем Жапаров уточнил, что 94,4% от этого числа составляют горные территории. Совокупная площадь земель сельхозназначения в Киргизии - 6 млн 732 тыс. га.

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Теги:
#киргизия
#территория
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