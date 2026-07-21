Территория Киргизии увеличилась до 20 млн га после уточнения государственной границы с соседними странами. Такое заявление сделал президент республики Садыр Жапаров.
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Общество
Территория Киргизии выросла до 20 млн га
21 июля 2026 / 17:29
© Владислав Ногай/ ТАСС
Территория Киргизии увеличилась до 20 млн га после уточнения государственной границы с соседними странами. Такое заявление сделал президент республики Садыр Жапаров.
"До 2020 года общая площадь Кыргызстана составляла 199,9 тыс. кв. м, или 19 млн 994 тыс. га. После уточнения госграницы с соседними странами территория нашей страны выросла на 15 572 га, и сегодня площадь Кыргызстана составляет 20 миллионов 9 тысяч 572 га", - следует из публикации главы государства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Вместе с тем Жапаров уточнил, что 94,4% от этого числа составляют горные территории. Совокупная площадь земель сельхозназначения в Киргизии - 6 млн 732 тыс. га.
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