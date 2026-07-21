Песков: Россия не рассчитывает на улучшение отношений с Британией при новом премьере

Россия не ждет, что с приходом нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэма отношения с Лондоном улучшатся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Россия не ждет, что с приходом нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэма отношения с Лондоном улучшатся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Нет, таких надежд мы не лелеем. Таких надежд у нас нет", - ответил он на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, по словам представителя Кремля, глава российского государства Владимир Путин пока не планирует каких-либо контактов с Бернэмом.

В понедельник новый лидер правящей Лейбористской партии Великобритании Бернэм вступил в должность премьера, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III. До этого монарх одобрил уход Кира Стармера.