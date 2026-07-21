Голикова указала на рост рождаемости в 20 регионах в июне

В июне текущего года рождаемость выросла в 20 регионах РФ. На это обратила внимание вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на форуме "С чего начинается Родина?".

В июне текущего года рождаемость выросла в 20 регионах РФ. На это обратила внимание вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на форуме "С чего начинается Родина?".

"В июне 2026 года в 20 регионах вырос совокупный коэффициент рождаемости. Наиболее заметный рост достигнут в Нижегородской, Рязанской областях и в Чукотском автономном округе", - отметила она.

Голикова уточнила, что в 15 регионах наблюдается рост третьих и последующих рождений. Среди них регионы Поволжья, Сибири, Северо-Запада. При этом в двойке лидеров и Нижегородская, и Рязанская области, добавила она.